Semáforo COVID-19 en SLP: ¿Cuáles actividades sí pueden empezar a planear su reactivación y cuáles no?

Por
PULSO
-
Semáforo COVID-19 en SLP: ¿Cuáles actividades sí pueden empezar a planear su reactivación y cuáles no?

A-AA+

Autoridades estatales difundieron ayer a través de su sitio web https://slpcoronavirus.mx/ el listado de negocios y actividades catalogados como esenciales y sustantivos, los cuales podrán retomar sus labores de manera paulatina y cumpliendo las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios de coronavirus.

Asimismo, se detallaron las actividades no esenciales, mismas que deberán permanecer cerradas hasta que cambie el semáforo de máximo a alto para comenzar a operar solo con el personal indispensable. Entre estas últimas se incluyen cines, antros, bares, gimnasios, hospedaje con fines turísticos, instituciones educativas, entre otros.

Hasta el momento, San Luis Potosí se mantiene con semáforo en rojo.

Las medidas generales de seguridad sanitaria para el regreso escalonado son:


  • Protección de personas en situación de riesgo.
  • Mantener sana distancia.
  • Filtros de acceso.
  • Uso de cubrebocas.
  • Limpieza y desinfección de superficies.
  • Lavado de manos y/o alcohol en gel.
  • Elaboración e implementación de Protocolos de atención en seguridad en salud para regreso escalonado de actividades que incluya capacitación, difusión, monitoreo y coordinación con las instituciones de salud.

    • LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIALES Y SUSTANTIVAS (por orden alfabético)

    ABARROTES, GRANOS, SEMILLAS Y CONDIMENTOS

    ACCESORIOS TELEFÓNICOS, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

    ACUARIO

    AFIANZADORA

    AFINACIONES ELECTRÓNICAS DE AUTOS

    AGENCIA DE AUTOS SEMINUEVOS

    AGENCIA DE AUTOS Y CAMIONES

    AGENCIA DE BICICLETAS

    AGENCIA DE CAMIONES Y TRAILERS

    AGENCIA DE INHUMACIONES Y CREMATORIOS

    AGENCIA DE MOTOCICLETAS

    AGENCIAS DE AUTO

    AGENCIAS DE DISEÑO Y PUBLICIDAD

    ALFARERÍA

    ALMACENAMIENTO Y CADENA DE FRÍO

    ALQUILER DE APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS Y ORTOPÉDICOS

    ALQUILER DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PESADA Y PARA CONSTRUCCIÓN

    ALQUILER Y VENTA DE SANITARIOS PÚBLICOS MÓVILES

    ARRENDADORA Y/O INMOBILIARIA

    ASEGURADORAS

    ASILO DE ANCIANOS

    ASISTENCIA SOCIAL


    BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

    BAÑOS PÚBLICOS

    BODEGA DE ABARROTES

    BODEGA DE ARTÍCULOS NO PERECEDEROS

    BODEGA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

    BODEGA DE PERECEDEROS

    BODEGA DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS

    BODEGA DE PRODUCTOS E INSUMOS INDUSTRIALES

    BONETERÍA, CORSETERÍA Y MERCERÍA

    BORDADOS

    BOTANAS

    BOTICA

    BOUTIQUE


    CAFETERÍA

    CAFETERÍA Y FUENTE DE SODAS

    CAJERO AUTOMÁTICO

    CALENTADORES SOLARES

    CALERA

    CARNES FRÍAS Y EMBUTIDOS

    CARNICERÍA Y POLLERÍA

    CARNICERÍA Y RECAUDERÍA

    CARPINTERÍA

    CASA DE CAMBIO

    CASA DE EMPEÑO

    CASA HOGAR

    CASETAS TELEFÓNICAS

    CEMENTERIO

    CENTRAL CAMIONERA

    CENTRAL DE TAXIS

    CENTRO DE ACOPIO DE ALIMENTOS, INSUMOS PARA LA SALUD, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

    CENTRO DE COPIADO Y PAPELERÍA

    CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL

    CLÍNICA VETERINARIA CON VENTA DE MASCOTAS, ALIMENTOS ACCESORIOS

    CLÍNICA, SANATORIO U HOSPITAL

    CLINICAS VETERINARIAS

    COCINA ECONÓMICA

    COLCHONERA

    COMPAÑÍA PERIODÍSTICA

    COMPRA VENTA DE ABONOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS

    COMPRA VENTA DE ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES

    COMPRA VENTA DE ACUMULADORES

    COMPRA VENTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

    COMPRA VENTA DE AMORTIGUADORES

    COMPRA VENTA DE APARATOS AUDITIVOS

    COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

    COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN

    COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

    COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS ORTOPÉDICOS

    COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTROMECÁNICOS

    COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

    COMPRA VENTA DE APARATOS Y ACCESORIOS DE TELEFONÍA E INSTRUMENTOS

    COMPRA VENTA DE APARATOS Y ARTICULOS DENTALES

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS  E INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS EN GENERAL

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS DE CERA Y PARAFINA

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y EQUIPO MILITAR

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS DESECHABLES

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA ÓPTICA

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA COCINAS Y BAÑOS

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR

    COMPRA VENTA DE ATAÚDES CON SERVICO DE EMBALSAMAMIENTO

    COMPRA VENTA DE ATAÚDES SIN EMBALSAMAR

    COMPRA VENTA DE AUTOPARTES USADAS

    COMPRA VENTA DE CANDILES, LÁMPARAS Y ARBOTANTES

    COMPRA VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

    COMPRA VENTA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO, ELECTRÓNICO Y ELECTRODOMÉSTICO

    COMPRA VENTA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO, REVELADO E IMPRESIÓN

    COMPRA VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES

    COMPRA VENTA DE HULE ESPUMA Y BORRA

    COMPRA VENTA DE IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO

    COMPRA VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO

    COMPRA VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

    COMPRA VENTA DE PAPEL Y CARTÓN NUEVO

    COMPRA VENTA DE PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTES

    COMPRA VENTA DE PISOS, AZULEJOS Y TECHOS

    COMPRA VENTA DE PLÁSTICOS Y HULE

    COMPRA VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

    COMPRA VENTA DE RADIADORES Y MOFLES

    COMPRA VENTA DE REGALOS E IMPORTACIONES

    COMPRA VENTA DE SEMILLAS Y FORRAJES

    COMPRA VENTA Y ALQUILER DE BÁSCULAS Y EQUIPO DE MEDICIÓN

    COMPRA VENTA, CONSIGNACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

    COMPRA VENTA, CONSIGNACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

    COMPRA VENTA, CONSIGNACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

    COMPRA, VENTA E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, TAPETES Y TAPICES

    CONFECCIÓN DE MATERIALES TEXTILES

    CONSTRUCTORA

    CONSULTA, REHABILITACIÓN MUSCULAR Y MASAJES TERAPÉUTICOS

    CONSULTAS MÉDICAS

    CONSULTORIO DE PODOLOGÍA

    CONSULTORIO DENTAL

    CONSULTORIO MÉDICO

    CURTIDORA


    DEPOSITO DE VEHICULOS

    DESHUESADERO Y PARTES USADAS

    DESPACHO DE DISEÑO Y DECORACIÓN

    DESPACHOS PROFESIONALES

    DESTILACIÓN Y VENTA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y MEDICINAL

    DIFUSORAS DE RADIO

    DIFUSORAS DE TELEVISIÓN

    DISPENSARIO MÉDICO

    DISTRIBUCION DE GAS L.P.

    DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE

    DEPÓSITOS DE CERVEZA


    ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS

    ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS DENTALES

    ELABORACIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA

    ELECTRODOMÉSTICOS Y LÍNEA BLANCA

    EMBALSAMAMIENTO

    EMBOTELLADORA DE BEBIDAS

    EMBOTELLADORA O FÁBRICA DE GASES

    EMPACADORA DE ALIMENTOS

    ENVASADORA DE ALIMENTOS

    EQUIPOS DE SEGURIDAD, ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO

    ESPACIOS ABIERTOS DE CLUBES DE SERVICIO, SOCIALES Y/O DEPORTIVOS

    ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS L.P.

    ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

    ESTÉTICA VETERINARIA

    ESTÉTICAS, BARBERÍAS

    ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS

    EXPENDIO DE CARBÓN Y PETRÓLEO

    EXPENDIO DE DULCES

    EXPENDIO DE HUEVO

    EXPENDIO DE MATERIAS PRIMAS ALIMENTICIAS

    EXPENDIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y EMBUTIDOS

    EXTRUIDO Y MOLDEADO DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICO


    FÁBRICA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

    FÁBRICA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

    FÁBRICA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

    FÁBRICA DE CANCELES, VITRINAS EN ALUMINIO Y VIDRIO

    FÁBRICA DE CEMENTO

    FÁBRICA DE COMBUSTIBLES

    FÁBRICA DE DULCES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

    FÁBRICA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

    FÁBRICA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

    FÁBRICA DE HIELO

    FÁBRICA DE ÓNIX, MÁRMOL Y GRANITO

    FÁBRICA DE OTROS PRODUCTOS MINERALES

    FÁBRICA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

    FÁBRICA DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y DE CUERO

    FÁBRICA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

    FÁBRICA DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO

    FÁBRICA DE VIDRIO

    FÁBRICA DE YESO

    FABRICACIÓN DE OTROS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

    FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MADEREROS

    FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

    FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS PAPELEROS

    FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES

    FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES DE MADERA

    FARMACIA VETERINARIA

    FARMACIA Y /O DROGUERÍA

    FERRETERIA Y/O TLAPALERIA

    FLORERIAS

    FUMIGADORAS

    FUNDIDORA

    FUNERARIA SIN SERVICIO DE VELACIÓN

    FUNERARIA Y/O HORNO CREMATORIO

    FUSIÓN, CONFECCIONES Y REPARACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR


    GASOLINERAS

    GRABADO E IMPRESIÓN

    GRÚAS

    GUARDERÍA Y/O ESTANCIA INFANTIL


    HARINERA

    HERRERÍA Y PAILERÍA

    HILADO, TEJIDO Y ACABADO

    HOTELERIA Y HOSPEDAJE SIN FINES TURÍSTICOS


    IMPRENTA

    IMPRENTA Y PAPELERÍA

    IMPRESIÓN DE PLANOS

    INMOBILIARIA

    INSTALACIÓN DE GAS Y ACCESORIOS

    INSUMOS DE PLÁSTICOS PARA PURIFICADORA


    JARCERÍA

    JOYERÍA Y RELOJERÍA

    JOYERÍAS, BISUTERÍAS Y TIENDAS DE REGALOS 


    LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y QUÍMICOS

    LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

    LADRILLERA

    LAVADO, PULIDO Y ENCERADO DE AUTOS

    LAVANDERÍA Y/O PLANCHADURÍA Y/O TINTORERÍA

    LIBRERÍAS

    LLANTERA, ALINEACIÓN Y BALANCEO


    MADERERÍA Y LEÑERÍA

    MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

    MANUFACTURA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS

    MAQUILADORA TEXTIL

    MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

    MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN

    MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

    MERCADOS DE ALIMENTOS

    MERCERÍA, SEDERIA

    MISCELÁNEA Y/O PAPELERÍA

    MOLINO Y TORTILLERÍA

    MOLINO Y TOSTADOR DE CAFÉ

    MUDANZAS

    MUEBLERIA


    OBRAS PRIVADAS

    OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE VENTANILLA Y/O TRAMITES

    ÓPTICA

    ORFEBRERÍA Y COBRERÍA

    PALETERÍAS, NEVERÍAS Y AGUAS FRESCAS

    PANADERÍA

    PAÑALES DESECHABLES

    ESCRITORIO PÚBLICO Y RENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO

    PAPELERÍAS

    PARTES Y REFACCIONES PARA AUTOMÓVILES

    PARTES PARA BICICLETAS Y MOTOCICLETAS

    PARTES PARA ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

    PARTES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO

    PARTES PARA MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

    PARTES PARA MOTORES Y BOMBAS

    PASTELERÍA Y/O REPOSTERÍA

    PENSIÓN DE VEHÍCULOS

    PERFUMERÍA, ARTÍCULOS DE BELLEZA Y REGALOS

    PERIÓDICOS, LIBROS Y REVISTAS

    PESCADERÍA Y MARISQUERÍA

    PIPAS DE AGUA Y POZOS

    PIZZERÍA

    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

    PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

    PLOMERÍA

    POLLERÍA Y RECAUDERÍA

    POLLERÍA Y ROSTICERÍA

    PRODUCTOS DE LIMPIEZA, FERRETERÍAS

    PURIFICADORA DE AGUA

    RASTRO

    RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL Y GASOLINA

    REFACCIONARIA EN GENERAL

    REFINADORA DE AZÚCAR

    RENTA DE AUTOS Y CAMIONES

    REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

    REPARACIÓN DE BÁSCULAS

    REPARACIÓN DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS

    REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA

    REPARACIÓN DE BOMBAS E INYECTORES

    REPARACIÓN DE CALZADO

    REPARACIÓN DE CLUTCH Y FRENOS

    REPARACIÓN DE EMBOBINADOS ELÉCTRICOS

    REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AUTÓGENA

    REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES

    REPARACIÓN DE HERRAMIENTA

    REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA

    REPARACIÓN DE RADIADORES

    REPARACIÓN DE REFACCIONES PARA FRENOS DE AIRE

    REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MOFLES Y MUELLES

    REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

    REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINAS DE COSER

    REPARACIÓN DE ANUNCIOS

    RESTAURANTE VEGETARIANO

    RESTAURANTES

    SANITARIOS PÚBLICOS CON TABAQUERÍA Y MISCELÁNEA

    SASTRERÍA Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

    SERVICIO AUTOMOTRIZ CON VENTA DE REFACCIONES

    SERVICIO DE HOJALATERÍA Y PINTURA

    SERVICIO DE PODADORAS, BOMBAS Y MOTOSIERRAS

    SERVICIO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

    SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE GASES

    SERVICIO ELÉCTRICO, ELECTROMECNICO, AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL

    SERVICIOS DE MENSAJERÍA

    SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA

    SERVICIOS JURÍDICOS

    SERVICIOS PRIVADOS DE EMERGENCIA

    SIDERÚRGICA

    SOMBRERERÍA

    SUPERMERCADOS

    SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

    TALLER DE TORNO

    TALLER MECÁNICO

    TAPICERÍA

    TELAS Y BLANCOS

    TELECOMUNICACIÓN Y MEDIOS DE INFORMACIÓN

    TELEFONÍA CELULAR CON Y SIN ACCESORIOS

    TIENDA DE ANIMALES Y ACCESORIOS

    TIENDA DE AUTOSERVICIO

    TIENDA DE MOCHILAS

    TIENDA DE PRODUCTOS NATURISTAS

    TIENDA DE ROPA

    TIENDAS DE CONVENIENCIA

    TIENDAS DEPARTAMENTALES

    TORTILLERÍA

    TRANSPORTE DE CARGA

    TRANSPORTE DE VALORES

    TROQUELADORA

    ULTRAMARINOS

    UNIDAD RADIOLÓGICA Y DE ULTRASONIDO

    VENTA DE COSMÉTICOS

    VENTA DE MATERIALES AL MAYOREO Y MENUDEO PARA LA CONSTRUCCION

    VULCANIZADORA

    ZAPATERÍA Y ARTÍCULOS DE PIEL

    LISTA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES

     ALQUILER DE EQUIPO Y VENTA DE INSUMOS PARA EVENTOS SOCIALES

    ACADEMIA DE BAILE

    ACADEMIA DE MÚSICA

    ACCESORIOS PARA ARTES GRÁFICAS

    AGENCIA DE MODELOS Y EDECANES

    AGENCIA DE VIAJES

    ALQUILER DE APARATOS DE AUDIO, VÍDEO

    ALQUILER DE EQUIPO PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES

    ALQUILER DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES

    ALQUILER DE ROPA Y DISFRACES

    ALQUILER DE TRAJES

    ANTROS

    ÁREA INFANTIL DE RECREACIÓN

    AUDITORIOS


    BALNEARIOS Y/O PARQUES TURÍSTICOS

    BARES, DISCOTECAS Y CENTROS NOCTURNOS

    BIBLIOTECA PUBLICA

    BILLARES Y BOLICHE

    BODEGA DE EXPLOSIVOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES Y/O TÓXICOS


    CALL-CENTER NO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES ESENCIALES

    CASINOS

    CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

    CENTROS DE DEPORTE

    CINES

    COLOCACIÓN DE UÑAS

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA DECORACIÓN

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA MANUALIDADES

    CENTROS DE LAVADO DE AUTOMÓVILES Y/O  MOTOCICLETAS

    CENTROS DE LAVADO DE AUTOBUSES Y/O CAMIONES

    COMPRA VENTA DE DISFRACES Y ACCESORIOS

    COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS Y VINOS PARA CONSAGRAR

    COMPRA VENTA DE CAMPERS, CASETAS Y REDILAS

    COMPRA VENTA DE EMPAQUES Y ENVASES  QUE NO SEAN PARA ALIMENTOS

    COMPRA VENTA DE EQUIPO DE OFICINA PARA COMERCIO

    COMPRA VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES

    COMPRA VENTA DE MANIQUÍS Y EXHIBIDORES DE ROPA

    COMPRA VENTA DE ORO, COBRE, MONEDAS Y METALES

    COMPRA VENTA DE OTROS APARATOS E INSTRUMENTOS

    COMPRA VENTA DE PRODUCTOS ESOTERÍCOS

    COMPRA Y VENTA DE DISCOS DE AUDIO Y VIDEO

    CORPORATIVOS

    COSMETOLOGÍA Y SPA

    CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO


    EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR

    EDICIÓN DE VÍDEOS

    EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE ALBERCAS

    ESCUELA DE ARTES MARCIALES, BOX Y LUCHA

    ESCUELA DE COMPUTACIÓN

    ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA

    ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA

    ESCUELA DE IDIOMAS

    ESCUELA DEPORTIVA

    ESCUELAS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES

    ESPACIOS CERRADOS DE CLUBES DE SERVICIO, SOCIALES Y/O DEPORTIVOS

    ESTUDIOS DE TATUAJES, PERFORACIONES Y ESCARIFICACIONES


    GALERÍA DE ARTE

    GIMNASIOS

    HOSPEDAJE CON FINES TURÍSTICOS

    INSTALACIÓN DE ALARMAS Y AUTO ESTÉREOS


    JUEGOS ELECTROMECÁNICOS Y VIDEOJUEGOS

    JUGUETERÍA


    MARCOS Y MOLDURAS

    MASAJES

    MUSEO Y SALA DE EXHIBICIÓN


    OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE NO OFRECEN SERVICIOS DE VENTANILLA

    OFICINAS DE GOBIERNO QUE NO DAN ATENCIÓN AL PÚBLICO


    PISTA DE PATINAJE


    RENTA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DEPORTIVO

    RENTA DE BICICLETAS, MOTOS Y LANCHAS


    RENTA DE MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS


    RENTA Y VENTA DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS


    RENTA Y VENTA DE VIDEOJUEGOS, CARTUCHOS Y DISCOS COMPACTOS


    REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL


    REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES



    SALÓN PARA EVENTOS SOCIALES

    SERVICIO DE BANQUETES A DOMICILIO

    SPA 


    TALLER DE ESCULTURA Y PINTURA

    TALLER DE RÓTULOS

    TEATROS

    TEMPLO Y CULTOS RELIGIOSOS

    ZOOLÓGICO

    MÁS SOBRE SLP