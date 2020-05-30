Semáforo COVID-19 en SLP: ¿Cuáles actividades sí pueden empezar a planear su reactivación y cuáles no?

Autoridades estatales difundieron ayer a través de su sitio web https://slpcoronavirus.mx/ el listado de negocios y actividades catalogados como esenciales y sustantivos, los cuales podrán retomar sus labores de manera paulatina y cumpliendo las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios de coronavirus.
Asimismo, se detallaron las actividades no esenciales, mismas que deberán permanecer cerradas hasta que cambie el semáforo de máximo a alto para comenzar a operar solo con el personal indispensable. Entre estas últimas se incluyen cines, antros, bares, gimnasios, hospedaje con fines turísticos, instituciones educativas, entre otros.
Hasta el momento, San Luis Potosí se mantiene con semáforo en rojo.
Las medidas generales de seguridad sanitaria para el regreso escalonado son:
LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIALES Y SUSTANTIVAS (por orden alfabético)
ABARROTES, GRANOS, SEMILLAS Y CONDIMENTOS
ACCESORIOS TELEFÓNICOS, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
ACUARIO
AFIANZADORA
AFINACIONES ELECTRÓNICAS DE AUTOS
AGENCIA DE AUTOS SEMINUEVOS
AGENCIA DE AUTOS Y CAMIONES
AGENCIA DE BICICLETAS
AGENCIA DE CAMIONES Y TRAILERS
AGENCIA DE INHUMACIONES Y CREMATORIOS
AGENCIA DE MOTOCICLETAS
AGENCIAS DE AUTO
AGENCIAS DE DISEÑO Y PUBLICIDAD
ALFARERÍA
ALMACENAMIENTO Y CADENA DE FRÍO
ALQUILER DE APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS Y ORTOPÉDICOS
ALQUILER DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PESADA Y PARA CONSTRUCCIÓN
ALQUILER Y VENTA DE SANITARIOS PÚBLICOS MÓVILES
ARRENDADORA Y/O INMOBILIARIA
ASEGURADORAS
ASILO DE ANCIANOS
ASISTENCIA SOCIAL
BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
BAÑOS PÚBLICOS
BODEGA DE ABARROTES
BODEGA DE ARTÍCULOS NO PERECEDEROS
BODEGA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
BODEGA DE PERECEDEROS
BODEGA DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
BODEGA DE PRODUCTOS E INSUMOS INDUSTRIALES
BONETERÍA, CORSETERÍA Y MERCERÍA
BORDADOS
BOTANAS
BOTICA
BOUTIQUE
CAFETERÍA
CAFETERÍA Y FUENTE DE SODAS
CAJERO AUTOMÁTICO
CALENTADORES SOLARES
CALERA
CARNES FRÍAS Y EMBUTIDOS
CARNICERÍA Y POLLERÍA
CARNICERÍA Y RECAUDERÍA
CARPINTERÍA
CASA DE CAMBIO
CASA DE EMPEÑO
CASA HOGAR
CASETAS TELEFÓNICAS
CEMENTERIO
CENTRAL CAMIONERA
CENTRAL DE TAXIS
CENTRO DE ACOPIO DE ALIMENTOS, INSUMOS PARA LA SALUD, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
CENTRO DE COPIADO Y PAPELERÍA
CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL
CLÍNICA VETERINARIA CON VENTA DE MASCOTAS, ALIMENTOS ACCESORIOS
CLÍNICA, SANATORIO U HOSPITAL
CLINICAS VETERINARIAS
COCINA ECONÓMICA
COLCHONERA
COMPAÑÍA PERIODÍSTICA
COMPRA VENTA DE ABONOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS
COMPRA VENTA DE ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES
COMPRA VENTA DE ACUMULADORES
COMPRA VENTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
COMPRA VENTA DE AMORTIGUADORES
COMPRA VENTA DE APARATOS AUDITIVOS
COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
COMPRA VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS ORTOPÉDICOS
COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTROMECÁNICOS
COMPRA VENTA DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
COMPRA VENTA DE APARATOS Y ACCESORIOS DE TELEFONÍA E INSTRUMENTOS
COMPRA VENTA DE APARATOS Y ARTICULOS DENTALES
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS E INSTRUMENTOS AGROPECUARIOS EN GENERAL
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS DE CERA Y PARAFINA
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y EQUIPO MILITAR
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS DESECHABLES
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA ÓPTICA
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA COCINAS Y BAÑOS
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR
COMPRA VENTA DE ATAÚDES CON SERVICO DE EMBALSAMAMIENTO
COMPRA VENTA DE ATAÚDES SIN EMBALSAMAR
COMPRA VENTA DE AUTOPARTES USADAS
COMPRA VENTA DE CANDILES, LÁMPARAS Y ARBOTANTES
COMPRA VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMPRA VENTA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO, ELECTRÓNICO Y ELECTRODOMÉSTICO
COMPRA VENTA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO, REVELADO E IMPRESIÓN
COMPRA VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES
COMPRA VENTA DE HULE ESPUMA Y BORRA
COMPRA VENTA DE IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO
COMPRA VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO
COMPRA VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
COMPRA VENTA DE PAPEL Y CARTÓN NUEVO
COMPRA VENTA DE PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTES
COMPRA VENTA DE PISOS, AZULEJOS Y TECHOS
COMPRA VENTA DE PLÁSTICOS Y HULE
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
COMPRA VENTA DE RADIADORES Y MOFLES
COMPRA VENTA DE REGALOS E IMPORTACIONES
COMPRA VENTA DE SEMILLAS Y FORRAJES
COMPRA VENTA Y ALQUILER DE BÁSCULAS Y EQUIPO DE MEDICIÓN
COMPRA VENTA, CONSIGNACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
COMPRA VENTA, CONSIGNACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
COMPRA VENTA, CONSIGNACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
COMPRA, VENTA E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, TAPETES Y TAPICES
CONFECCIÓN DE MATERIALES TEXTILES
CONSTRUCTORA
CONSULTA, REHABILITACIÓN MUSCULAR Y MASAJES TERAPÉUTICOS
CONSULTAS MÉDICAS
CONSULTORIO DE PODOLOGÍA
CONSULTORIO DENTAL
CONSULTORIO MÉDICO
CURTIDORA
DEPOSITO DE VEHICULOS
DESHUESADERO Y PARTES USADAS
DESPACHO DE DISEÑO Y DECORACIÓN
DESPACHOS PROFESIONALES
DESTILACIÓN Y VENTA DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y MEDICINAL
DIFUSORAS DE RADIO
DIFUSORAS DE TELEVISIÓN
DISPENSARIO MÉDICO
DISTRIBUCION DE GAS L.P.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE
DEPÓSITOS DE CERVEZA
ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS DENTALES
ELABORACIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS Y LÍNEA BLANCA
EMBALSAMAMIENTO
EMBOTELLADORA DE BEBIDAS
EMBOTELLADORA O FÁBRICA DE GASES
EMPACADORA DE ALIMENTOS
ENVASADORA DE ALIMENTOS
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO
ESPACIOS ABIERTOS DE CLUBES DE SERVICIO, SOCIALES Y/O DEPORTIVOS
ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS L.P.
ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
ESTÉTICA VETERINARIA
ESTÉTICAS, BARBERÍAS
ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS
EXPENDIO DE CARBÓN Y PETRÓLEO
EXPENDIO DE DULCES
EXPENDIO DE HUEVO
EXPENDIO DE MATERIAS PRIMAS ALIMENTICIAS
EXPENDIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y EMBUTIDOS
EXTRUIDO Y MOLDEADO DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICO
FÁBRICA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES
FÁBRICA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
FÁBRICA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
FÁBRICA DE CANCELES, VITRINAS EN ALUMINIO Y VIDRIO
FÁBRICA DE CEMENTO
FÁBRICA DE COMBUSTIBLES
FÁBRICA DE DULCES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA
FÁBRICA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
FÁBRICA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
FÁBRICA DE HIELO
FÁBRICA DE ÓNIX, MÁRMOL Y GRANITO
FÁBRICA DE OTROS PRODUCTOS MINERALES
FÁBRICA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
FÁBRICA DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y DE CUERO
FÁBRICA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
FÁBRICA DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
FÁBRICA DE VIDRIO
FÁBRICA DE YESO
FABRICACIÓN DE OTROS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MADEREROS
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS PAPELEROS
FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES
FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES DE MADERA
FARMACIA VETERINARIA
FARMACIA Y /O DROGUERÍA
FERRETERIA Y/O TLAPALERIA
FLORERIAS
FUMIGADORAS
FUNDIDORA
FUNERARIA SIN SERVICIO DE VELACIÓN
FUNERARIA Y/O HORNO CREMATORIO
FUSIÓN, CONFECCIONES Y REPARACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
GASOLINERAS
GRABADO E IMPRESIÓN
GRÚAS
GUARDERÍA Y/O ESTANCIA INFANTIL
HARINERA
HERRERÍA Y PAILERÍA
HILADO, TEJIDO Y ACABADO
HOTELERIA Y HOSPEDAJE SIN FINES TURÍSTICOS
IMPRENTA
IMPRENTA Y PAPELERÍA
IMPRESIÓN DE PLANOS
INMOBILIARIA
INSTALACIÓN DE GAS Y ACCESORIOS
INSUMOS DE PLÁSTICOS PARA PURIFICADORA
JARCERÍA
JOYERÍA Y RELOJERÍA
JOYERÍAS, BISUTERÍAS Y TIENDAS DE REGALOS
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y QUÍMICOS
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
LADRILLERA
LAVADO, PULIDO Y ENCERADO DE AUTOS
LAVANDERÍA Y/O PLANCHADURÍA Y/O TINTORERÍA
LIBRERÍAS
LLANTERA, ALINEACIÓN Y BALANCEO
MADERERÍA Y LEÑERÍA
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
MANUFACTURA DE CELULOSA, PAPEL Y SUS PRODUCTOS
MAQUILADORA TEXTIL
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
MERCADOS DE ALIMENTOS
MERCERÍA, SEDERIA
MISCELÁNEA Y/O PAPELERÍA
MOLINO Y TORTILLERÍA
MOLINO Y TOSTADOR DE CAFÉ
MUDANZAS
MUEBLERIA
OBRAS PRIVADAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE VENTANILLA Y/O TRAMITES
ÓPTICA
ORFEBRERÍA Y COBRERÍA
PALETERÍAS, NEVERÍAS Y AGUAS FRESCAS
PANADERÍA
PAÑALES DESECHABLES
ESCRITORIO PÚBLICO Y RENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO
PAPELERÍAS
PARTES Y REFACCIONES PARA AUTOMÓVILES
PARTES PARA BICICLETAS Y MOTOCICLETAS
PARTES PARA ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
PARTES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO
PARTES PARA MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
PARTES PARA MOTORES Y BOMBAS
PASTELERÍA Y/O REPOSTERÍA
PENSIÓN DE VEHÍCULOS
PERFUMERÍA, ARTÍCULOS DE BELLEZA Y REGALOS
PERIÓDICOS, LIBROS Y REVISTAS
PESCADERÍA Y MARISQUERÍA
PIPAS DE AGUA Y POZOS
PIZZERÍA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
PLOMERÍA
POLLERÍA Y RECAUDERÍA
POLLERÍA Y ROSTICERÍA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, FERRETERÍAS
PURIFICADORA DE AGUA
RASTRO
RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL Y GASOLINA
REFACCIONARIA EN GENERAL
REFINADORA DE AZÚCAR
RENTA DE AUTOS Y CAMIONES
REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
REPARACIÓN DE BÁSCULAS
REPARACIÓN DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS
REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA
REPARACIÓN DE BOMBAS E INYECTORES
REPARACIÓN DE CALZADO
REPARACIÓN DE CLUTCH Y FRENOS
REPARACIÓN DE EMBOBINADOS ELÉCTRICOS
REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AUTÓGENA
REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES
REPARACIÓN DE HERRAMIENTA
REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA
REPARACIÓN DE RADIADORES
REPARACIÓN DE REFACCIONES PARA FRENOS DE AIRE
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MOFLES Y MUELLES
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINAS DE COSER
REPARACIÓN DE ANUNCIOS
RESTAURANTE VEGETARIANO
RESTAURANTES
SANITARIOS PÚBLICOS CON TABAQUERÍA Y MISCELÁNEA
SASTRERÍA Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIO AUTOMOTRIZ CON VENTA DE REFACCIONES
SERVICIO DE HOJALATERÍA Y PINTURA
SERVICIO DE PODADORAS, BOMBAS Y MOTOSIERRAS
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE GASES
SERVICIO ELÉCTRICO, ELECTROMECNICO, AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA
SERVICIOS JURÍDICOS
SERVICIOS PRIVADOS DE EMERGENCIA
SIDERÚRGICA
SOMBRERERÍA
SUPERMERCADOS
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
TALLER DE TORNO
TALLER MECÁNICO
TAPICERÍA
TELAS Y BLANCOS
TELECOMUNICACIÓN Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
TELEFONÍA CELULAR CON Y SIN ACCESORIOS
TIENDA DE ANIMALES Y ACCESORIOS
TIENDA DE AUTOSERVICIO
TIENDA DE MOCHILAS
TIENDA DE PRODUCTOS NATURISTAS
TIENDA DE ROPA
TIENDAS DE CONVENIENCIA
TIENDAS DEPARTAMENTALES
TORTILLERÍA
TRANSPORTE DE CARGA
TRANSPORTE DE VALORES
TROQUELADORA
ULTRAMARINOS
UNIDAD RADIOLÓGICA Y DE ULTRASONIDO
VENTA DE COSMÉTICOS
VENTA DE MATERIALES AL MAYOREO Y MENUDEO PARA LA CONSTRUCCION
VULCANIZADORA
ZAPATERÍA Y ARTÍCULOS DE PIEL
LISTA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES
ALQUILER DE EQUIPO Y VENTA DE INSUMOS PARA EVENTOS SOCIALES
ACADEMIA DE BAILE
ACADEMIA DE MÚSICA
ACCESORIOS PARA ARTES GRÁFICAS
AGENCIA DE MODELOS Y EDECANES
AGENCIA DE VIAJES
ALQUILER DE APARATOS DE AUDIO, VÍDEO
ALQUILER DE EQUIPO PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES
ALQUILER DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES
ALQUILER DE ROPA Y DISFRACES
ALQUILER DE TRAJES
ANTROS
ÁREA INFANTIL DE RECREACIÓN
AUDITORIOS
BALNEARIOS Y/O PARQUES TURÍSTICOS
BARES, DISCOTECAS Y CENTROS NOCTURNOS
BIBLIOTECA PUBLICA
BILLARES Y BOLICHE
BODEGA DE EXPLOSIVOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES Y/O TÓXICOS
CALL-CENTER NO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES ESENCIALES
CASINOS
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO
CENTROS DE DEPORTE
CINES
COLOCACIÓN DE UÑAS
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA DECORACIÓN
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS PARA MANUALIDADES
CENTROS DE LAVADO DE AUTOMÓVILES Y/O MOTOCICLETAS
CENTROS DE LAVADO DE AUTOBUSES Y/O CAMIONES
COMPRA VENTA DE DISFRACES Y ACCESORIOS
COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS Y VINOS PARA CONSAGRAR
COMPRA VENTA DE CAMPERS, CASETAS Y REDILAS
COMPRA VENTA DE EMPAQUES Y ENVASES QUE NO SEAN PARA ALIMENTOS
COMPRA VENTA DE EQUIPO DE OFICINA PARA COMERCIO
COMPRA VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
COMPRA VENTA DE MANIQUÍS Y EXHIBIDORES DE ROPA
COMPRA VENTA DE ORO, COBRE, MONEDAS Y METALES
COMPRA VENTA DE OTROS APARATOS E INSTRUMENTOS
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS ESOTERÍCOS
COMPRA Y VENTA DE DISCOS DE AUDIO Y VIDEO
CORPORATIVOS
COSMETOLOGÍA Y SPA
CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO
EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR
EDICIÓN DE VÍDEOS
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE ALBERCAS
ESCUELA DE ARTES MARCIALES, BOX Y LUCHA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA
ESCUELA DE IDIOMAS
ESCUELA DEPORTIVA
ESCUELAS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES
ESPACIOS CERRADOS DE CLUBES DE SERVICIO, SOCIALES Y/O DEPORTIVOS
ESTUDIOS DE TATUAJES, PERFORACIONES Y ESCARIFICACIONES
GALERÍA DE ARTE
GIMNASIOS
HOSPEDAJE CON FINES TURÍSTICOS
INSTALACIÓN DE ALARMAS Y AUTO ESTÉREOS
JUEGOS ELECTROMECÁNICOS Y VIDEOJUEGOS
JUGUETERÍA
MARCOS Y MOLDURAS
MASAJES
MUSEO Y SALA DE EXHIBICIÓN
OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE NO OFRECEN SERVICIOS DE VENTANILLA
OFICINAS DE GOBIERNO QUE NO DAN ATENCIÓN AL PÚBLICO
PISTA DE PATINAJE
RENTA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DEPORTIVO
RENTA DE BICICLETAS, MOTOS Y LANCHAS
RENTA DE MÁQUINAS DE VIDEOJUEGOS
RENTA Y VENTA DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS
RENTA Y VENTA DE VIDEOJUEGOS, CARTUCHOS Y DISCOS COMPACTOS
REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL
REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
SALÓN PARA EVENTOS SOCIALES
SERVICIO DE BANQUETES A DOMICILIO
SPA
TALLER DE ESCULTURA Y PINTURA
TALLER DE RÓTULOS
TEATROS
TEMPLO Y CULTOS RELIGIOSOS
ZOOLÓGICO