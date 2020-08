Semáforo rojo no frena movilidad

Mientras que la autoridad federal reportaba ayer que los contagios por Covid-19 en la entidad rebasaron los 10 mil casos -mil 490 de ellos en los últimos tres días-, el semáforo de riesgo sanitario en color rojo, en vigor desde hace 15 días, continúa sin respetarse; el fin de semana las calles y plazas del Centro Histórico, tianguis, antros y bares, se vieron abarrotados de personas, la mayoría sin utilizar cubrebocas o mantener la sana distancia.

Ayer por la tarde, la Secretaría de Salud federal informó que con corte a las 9:00 horas de este domingo, San Luis Potosí contabilizaba 10 mil 145 casos de coronavirus, de ellos 3 mil 810 registrados en la capital, en tanto continuaba la discrepancia entre la Federación y el Estado por el número de fallecidos por el virus, pues mientras que la primera dependencia reportaba 530 defunciones, los Servicios Estatales de Salud, anunciaba 565 fallecidos.

A pesar de que la mayoría de los negocios establecidos se encontraban cerrados, no así los cientos de puestos de ambulantes, en el Centro Histórico miles de potosinos salieron a pasear, familias enteras acompañadas de menores de edad y de adultos mayores abarrotaron las calles y plazas del primer cuadro, donde se observó la libre circulación de automóviles y por parte del ayuntamiento no se colocaron los delimitadores de acceso como ocurrió en el anterior semáforo rojo.

En tanto miles de ciudadanos abarrotaron ayer el tianguis de Las Vías, donde la mayoría de los tianguistas no respetaron las medidas sanitarias, y un buen número de los visitantes no utilizaba mascarillas. Los dueños de negocios establecidos cercanos al tianguis expresaron su descontento con la autoridad municipal, a la que acusaron de endurecer sanciones a los comerciantes formales que no cumplan con las recomendaciones, pero el municipio es laxo con los informales.

Misma situación se observó en el tianguis de la Av. Ricardo B. Anaya, a pesar de que recientemente aumentaron los contagios y las defunciones entre comerciantes y vecinos de la zona de Abastos, a consecuencia de la Covid-19

Vecinos de Lomas Primera y Segunda Sección se quejan de la libre operación de bares con licencia de restaurante, principalmente en las plazas comerciales de las calles Guadalcázar; en estos negocios, a decir de los colonos, no hay semáforo rojo. Los inconformes denuncian que en algunos centros de reunión se concentra mucha gente. Se dijeron decepcionados de las autoridades que reparten culpas por la extensión de permisos en giros mercantiles que no corresponden a los que operan, explicaron que abundan las terrazas abiertas que incumplen además con el horario establecido.

En tanto que en la Unidad Habitacional Simón Díaz, la policía municipal intervino para disolver una fiesta en plena vía pública amenizada con "sonideros", donde hubo gran cantidad de cerveza y sin guardar las medidas sanitarias; no se reportaron detenidos.