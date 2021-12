"Señal alentadora, decisión de SCJN de suspender decreto"

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la controversia constitucional interpuesta contra el decreto presidencial en materia de proyectos de infraestructura, es una señal alentadora que permite que el organismo a su cargo continúe en su labor de defender al ciudadano.

"Para el Inai es un paso importante en materia de transparencia y acceso a la información que la Corte haya concedido esta suspensión. Está determinación le da la razón al Inai en términos de que no se clasifique a priori información que debe ser pública por su propia naturaleza", dijo.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas agregó que la suspensión parcial se ciñe al campo de competencia del Inai y es una señal "saludable" para la República Mexicana.

"Está suspensión es evitar un aluvión de posibles reservas porque el decreto no sólo considera estas obras emblemáticas, sino las que puedan considerarse como prioritarias y estratégicas y no sólo de la información que ya existe sino de la que se vaya generando de ellas hasta que se concluyan".

El comisionado Oscar Guerra Ford hizo un llamado a qué está suspensión que emite la Corte no se use para contraponer al instituto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Que no se maneje como que el ejecutivo perdió ante el Inai, hay instituciones que sirven para dirimir cosas y al tener el apellido 'seguridad nacional' podría derivar en reservas. La corte no ha suspendido de fondo, es algo parcial, pero ayuda la decisión, ayuda a la gente, que ese decreto no se pueda usar para reservar información".

Para la comisionada Josefina Román Vergara la suspensión de la SCJN cobra relevancia porque hasta que se resuelva, el decreto presidencial no podrá ser usado por ningún sujeto obligado.

En tanto que la comisionada Norma Julieta del Río agradeció el apoyo del director jurídico del Inai, "fue fundamental para sentirnos respaldados y arropados y también celebramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entrada haya aceptado la solicitud".