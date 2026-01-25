Sentencian a hombre por tentativa de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria contra Héctor "N"por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos en el municipio de Tancanhuitz.

De acuerdo con la Fiscalía, la agresión se registró en un domicilio de la localidad de Aldzulup Poytzén, donde el sentenciado presuntamente asfixió a la víctima hasta hacerla perder el conocimiento. La intervención de una tercera persona evitó que el ataque tuviera consecuencias fatales.

El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, que integró los datos de prueba necesarios para lograr la vinculación a proceso del imputado.

LEA TAMBIÉN Descarta FGE feminicidio en dos casos En recientes muertes violentas de mujeres no se ven motivos de género, señala Manuela García

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el procedimiento penal, la defensa de Héctor "N" solicitó la terminación anticipada del proceso mediante un procedimiento abreviado, lo que derivó en la emisión de la sentencia.

La autoridad judicial impuso una pena de ocho años, diez meses y veinte días de prisión, además del pago de una multa y la reparación del daño a favor de la víctima.

El sentenciado permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región, donde cumplirá la condena impuesta.