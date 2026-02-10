logo pulso
Separa la UASLP a profesor acusado por violencia

La Defensoría de Derechos Universitarios decidió inhabilitarlo de toda actividad docente y/o académica

Por Redacción

Febrero 10, 2026 01:12 p.m.
A
Separa la UASLP a profesor acusado por violencia

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que tras una denuncia por violencia interpuesta por una exalumna en contra de un profesor de la Facultad de Ciencias ha decidido separarlo de toda actividad docente y/o académica.

Esto, señaló la casa de estudios, hasta que se resuelva su situación legal, misma que ya está en manos de la Fiscalía General de Estado. 

EL COMUNICADO COMPLETO:

