Seré el gobernador del deporte: Pedroza

Con el apoyo de las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Josefina Vázquez Mota, el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán se comprometió a ser el gobernador del deporte.

En encuentro con deportistas potosinos, en el que estuvieron el empresario y promotor del deporte de alto rendimiento, Carlos López Medina; Paola Longoria López, multi-campeona de racquetbol; Sabrina Solis Martinez, seleccionada potosina de bádminton; vía remota Mauricio Pedroza, comentarista deportivo de ESPN; leyendas del deporte como el portero, José Pilar Reyes y los jugadores Carlos Muñoz y Víctor "Harlem" Medina; Víctor Mariscal, icono del equipo Santos de San Luis de Básquetbol; presidentes y representantes de asociaciones deportivas, deportistas paralímpicos y en sillas de ruedas; los equipos de fútbol americano Buffalos, Potros y Centuriones, este último, donde se formó de joven, Octavio Pedroza.

El candidato a la gubernatura, sostuvo que sin lugar a dudas el deporte organizado y de alto rendimiento serán impulsados por su gobierno, "pero estoy pensando en apoyar de manera decidida a todos los niños y jóvenes de las comunidades y colonias marginadas que no tienen acceso al deporte, no tienen balones, carecen de uniformes y hay miles de niños en la Huasteca, en el Altiplano, en la zona Media que juegan en potreros y sus porterías son tres palos, porque ellos son presa fácil de la delincuencia y drogadicción", indicó.

En su intervención, la senadora Xóchitl Gálvez manifestó que con Octavio Pedroza, San Luis Potosí tendrá el mayor impulso en materia deportiva, y a propuesta del candidato, aceptó cruzar una apuesta con él, a título personal, para dotar de beca a cinco niños deportistas con discapacidad, con base en el resultado del partido de la final del fútbol mexicano entre Cruz Azul y Santos, toda vez que la senadora es fiel seguidora de la máquina celeste.

Por su parte, la senadora, Josefina Vázquez Mota, aseguró que con Octavio Pedroza lo mejor está por venir, "habrá legalidad, honestidad y certeza, pero principalmente habrá seguridad, esa seguridad que no debemos arriesgarnos a perder ante el riesgo que hoy significa la posibilidad de que el crimen organizado llegue por la vía electoral a regir la vida de las familias potosinas", señaló.

Carlos López Medina, empresario e impulsor del deporte de alto rendimiento propuso que para asegurar recursos al fomento deportivo, se incremente en un cuarto de punto el Impuesto sobre la nómina, para que lo que se recaude se destine a becas y construcción de espacios deportivos; también pidió la construcción de un canal acuático en el parque Tangamanga para la práctica de disciplinas como canotaje y natación, así mismo, propuso buscar que nuestra entidad sea la sede del Comité Olímpico Mexicano, "porque aquí se han preparado 300 atletas de talla internacional que han ganado 85 medallas en olimpiadas, lo que quiere decir que somos el mejor lugar para la formación de campeones", concluyó.

También Sabrina Solís Martinez jugadora mexicana de bádminton propuso la creación de un Centro de Ciencias aplicado al deporte; mientras que Vicente Torres Valencia, presidente de la asociación potosina de atletismo que a nombre de todas las asociaciones pidió presupuesto oportuno para el sector.

E incluso Patricio Quiñones, campeón paralímpico en natación que llamó a no olvidar a quienes por azares de la vida deben luchar doblemente para triunfar; a lo que David Kemp, presidente de la Liga de fútbol infantil alertó sobre la falta de campos para la práctica de ese deporte y José Pilar Reyes que reconoció en Octavio Pedroza a un hombre preparado y sensible para detonar todas las disciplinas deportivas.