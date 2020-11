"Serenos, morenos, todavía no hay candidatos", dice Gabino a militantes de su partido

"Serenos, morenos. Todavía no hay candidatos", fue el llamado del delegado federal Gabino Morales Mendoza a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que ayer por la tarde -noche algunos de sus integrantes trataron de evitar la firma de un convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México y otros dos institutos políticos.

Jugó con la frase coloquial "serenos, morenos" para recalcar que se debe esperar a que las cosas avancen y que tomen su cauce: "Lo de ayer fue solamente la firma de un convenio de coalición, pero aún no hay candidatos. Yo digo que todo mundo debe serenarse".

En su opinión, el calendario electoral incurrió en el error de definir primero las fechas límite de los convenios de coalición antes que el registro de candidatos, pues esto ha generado gran incertidumbre en la militancia de todos los partidos.

Se le pregunto directamente si la posibilidad de que el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona sea el candidato de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, significaría una incongruencia con los valores del partido que gobierna al país, a lo que respondió reiterando que "todavía no hay candidatos; no podemos adelantarnos a algo que todavía no es".

"Me voy a limitar a dar una sola opinión: Yo no quiero meterme en el proceso; debemos ser respetuosos. Ayer les había dicho que la elección va a ser entre dos grupos y el día de hoy se confirma esta aseveración. Cada quien se ha ido a su esquina, y aunque de pronto se calientan los ánimos, esto es parte de la democracia. La verdad es que las candidaturas todavía no están definidas y por ello no se justifican acciones de violencia de ninguna de las partes. Apenas inicia el proceso electoral".