Serrano anuncia queja contra Zermeño por "discriminación"

El diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, informó que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, por considerar discriminatorias las declaraciones en las que cuestionó su origen y su formación académica, en el contexto de la discusión sobre la transparencia del sistema de pensiones de la institución.

Serrano Cortés señaló que su planteamiento no está relacionado con la eliminación de las llamadas "pensiones doradas", sino con la solicitud de conocer los salarios de los exrectores y los montos de sus pensiones. Indicó que la Universidad ha evitado transparentar esa información y sostuvo que, tras el debate sobre la autonomía universitaria, el rector hizo referencia a su lugar de nacimiento y a su relación con la institución. "No se necesita ni ser egresado de la universidad, ni ser de origen potosino, que hoy lo soy, para solicitar la rendición de cuentas", dijo.

El legislador agregó que la queja será presentada a título personal, como ciudadano mexicano y no en su calidad de diputado. También llamó a integrantes de la comunidad universitaria y a otras personas que hayan enfrentado situaciones similares a presentar las denuncias correspondientes.

?? | El diputado Héctor Serrano anuncia queja contra el rector de @LaUASLP por "discriminación"

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Sobre el argumento de la no retroactividad de la ley, utilizado por Zermeño Guerra para defender el sistema de pensiones universitarias, Serrano afirmó que en ningún momento se planteó retirar prestaciones ya otorgadas. Precisó que su solicitud se limita a conocer cuáles son las pensiones existentes y los montos bajo los que operan. "Yo nunca hice reclamo de que se quitaran las pensiones, lo que yo dije es que nos gustaría conocer cuáles son las pensiones", señaló.

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La postura del diputado se da después de que el rector de la UASLP defendiera el esquema de pensiones de la institución, pese a la reciente reforma en la materia. Alejandro Zermeño Guerra aseguró que la Universidad realizó cuatro modificaciones a su sistema entre 2021 y 2022, que actualmente las pensiones están topadas y que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva.

También sostuvo que las prestaciones otorgadas a exrectores en administraciones anteriores fueron legales en su momento.