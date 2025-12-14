Serrano celebra reforma de paridad en la gubernatura

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que la reforma electoral que garantiza la igualdad de género en la elección por la gubernatura de San Luis Potosí representa un cambio relevante en el sistema político local.

LEA TAMBIÉN Aprueban fast track Ley Gobernadora Seis diputados de Morena y dos del PAN votaron en contra; otras dos panistas avalaron la reforma.

El legislador señaló que la modificación busca corregir una desigualdad histórica, al considerar que las mujeres no han tenido acceso real al máximo cargo del Poder Ejecutivo estatal. Sostuvo que la reforma apunta a hacer efectiva la llamada igualdad sustantiva, más allá del discurso.

Indicó que la aprobación del dictamen por parte de diputadas y diputados quedará como un antecedente relevante en materia de paridad, al establecer reglas que obligan a una participación más equilibrada entre mujeres y hombres en la contienda por la gubernatura.

Serrano Cortés reconoció que, hasta ahora, algunos partidos han cumplido con la paridad únicamente de forma formal, al postular mujeres en condiciones desfavorables o sin posibilidades reales de competencia. En ese contexto, señaló que la reforma busca evitar ese tipo de prácticas.

Añadió que el principio de equidad que se establece con esta reforma puede extenderse a otros grupos históricamente rezagados en la representación política, como jóvenes y pueblos indígenas, al considerar que el objetivo es que la participación política refleje lo que se plantea en el discurso público.