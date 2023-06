SGS no tiene terreno para el Tangamanga 3

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez no ha logrado encontrar un terreno con las condiciones necesarias para la construcción de un tercer Parque Tangamanga en la zona metropolitana, indicó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Detalló que hay dos opciones, pero ninguno de los dos tiene la extensión que se requiere, uno de ellos se ubica en la carretera a Rioverde, pero únicamente tiene 35 hectáreas, el otro se ubica en la carretera 57 y tiene 50 hectáreas.

“No me ha presentado la presidenta Leonor Noyola el proyecto, ojalá que le pregunten si ya tiene el terreno, yo estoy esperando el terreno”, expresó.

Gallardo Cardona señaló que, para construir un parque con las características adecuadas, se requiere que el terreno que le done la administración de Soledad, sea de mínimo 100 hectáreas.

En caso de que no le entreguen el terreno antes del mes de julio al gobierno del estado, la obra ya no se podría llevar a cabo este 2023, pues se requiere un periodo de ejecución de al menos seis meses, por lo cual ya no podrían utilizarse recursos del presupuesto de este año en este proyecto.