Sheinbaum dará 30 mil pesos a víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció apoyos de 30 mil pesos para las víctimas y sus familias tras el descarrilamiento del LEA TAMBIÉN Hallan sin vida a menor tras descarrilamiento del Tren Interoceánico Autoridades no han precisado si con ella aumenta el número de víctimas o si ya se encontraba incluida en el reporte previo , destinados a gastos inmediatos, traslados y necesidades urgentes mientras reciben atención médica.

Durante su visita a hospitales donde se atiende a personas lesionadas, informó que también habrá apoyo para gastos funerarios en los casos de fallecimiento. Precisó que la entrega será inmediata mediante un Servidor de la Nación y personal de la Comisión Nacional de Víctimas.

Sheinbaum aclaró que estos recursos son independientes de las indemnizaciones que determinen la Fiscalía General de la República y la propia Comisión.

Indicó que algunas personas lesionadas fueron trasladadas a Oaxaca para atención especializada y que, de ser necesario, podrían ser llevadas a la Ciudad de México. Ante denuncias por altas médicas sin valoración adecuada o falta de medicamentos, aseguró que todas las personas serán atendidas y que no deberán comprar medicinas por su cuenta.

Sheinbaum visita a heridos.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, en la capital de Oaxaca.

Durante la visita al Hospital General de Zona del IMSS en Salina Cruz, un niño de cinco años fue dado de alta; familiares confirmaron que otra menor permanece hospitalizada.