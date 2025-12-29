logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan sin vida a menor tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autoridades no han precisado si con ella aumenta el número de víctimas o si ya se encontraba incluida en el reporte previo

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 12:10 p.m.
A
Hallan sin vida a menor tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

La menor de 15 años, Luisa Camila "S. M.", quien viajaba a bordo del Tren Interoceánico que se descarriló la mañana de ayer, fue encontrada sin vida. La adolescente viajaba con su familia y había sido reportada como desaparecida tras el accidente.
Este lunes se confirmó el hallazgo de su cuerpo; sin embargo, las autoridades aún no han precisado si con ella aumenta el número de víctimas mortales o si ya se encontraba incluida en el reporte previo de la Secretaría de Marina, que contabiliza 13 personas fallecidas hasta el momento.
El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 12 ya habían sido localizadas y una más permanecía en labores de búsqueda, por lo que es probable que Luisa Camila corresponda a esta última.
La menor viajaba acompañada de su madre y su hermana, quienes fueron localizadas con vida poco después del descarrilamiento y mantenían la esperanza de encontrarla con vida.
La niña de 15 años era originaria de Salina Cruz y, de acuerdo con sus familiares, el viaje en el tren tenía como propósito pasar las vacaciones de fin de año.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan sin vida a menor tras descarrilamiento del Tren Interoceánico
Hallan sin vida a menor tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Hallan sin vida a menor tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Autoridades no han precisado si con ella aumenta el número de víctimas o si ya se encontraba incluida en el reporte previo

Sheinbaum viajará a Oaxaca tras accidente de Tren Interoceánico
Sheinbaum viajará a Oaxaca tras accidente de Tren Interoceánico

Sheinbaum viajará a Oaxaca tras accidente de Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Investigación en marcha tras trágico suceso

Videos revelan pánico tras descarrilamiento en Oaxaca
Videos revelan pánico tras descarrilamiento en Oaxaca

Videos revelan pánico tras descarrilamiento en Oaxaca

SLP

El Universal

Pasajeros del Tren Interoceánico aparecen llorando y pidiendo ayuda; el saldo es de 13 muertos y 98 heridos

Localizan 12 de 13 víctimas del Tren Interoceánico
Localizan 12 de 13 víctimas del Tren Interoceánico

Localizan 12 de 13 víctimas del Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Semar mantiene la búsqueda y la FGR ya investiga