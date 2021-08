"Si bares y antros no tienen mano dura con clientes en SLP, no abrirán"

El secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, advirtió que mientras los bares, antros y centros nocturnos no tengan "mano dura" con usuarios, la autoridad no puede permitir que sigan operando de manera regular bajo el semáforo naranja, "por más que haya buena voluntad de los empresarios del ramo".

Hizo hincapié en que acorde con lo marcado en los protocolos sanitarios para el establecimiento del semáforo epidémico, en estos momentos, por el color naranja en San Luis Potosí, bares, centros nocturnos, casinos, antros y otros centros de esparcimiento deben estar cerrados, "y así buscamos constatarlo todos los días y noches".

No obstante, subrayó: "Hay que tener en cuenta que son lugares cerrados en donde hemos advertido que no se siguen los protocolos de autocuidado, es decir, quizá estos negocios sí tengan una serie de reglas y lineamientos, pero los usuarios de estos lugares no siguen las reglas, a pesar de que exista la voluntad de cumplir no se respeta.

"Entonces, si al interior de sus negocios no hay mano dura con sus clientes, no podemos permitir que se abran".

Finalmente, indicó que este y otros temas, como la inminencia de pasar al semáforo rojo, se discutirán este jueves al interior del Comité Estatal de Seguridad en Salud, es decir, que para este viernes ya se tendría una determinación a nivel estado sobre qué medidas se van a tomar a partir de la próxima semana.