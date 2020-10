"Sí habrá proyectos de obra para 2021"

Aunque la disminución presupuestal instrumentada por el Gobierno Federal puede obstaculizar el cumplimiento de objetivos del Ayuntamiento, sí hay proyectos de obras importantes que están programadas para que se realicen el próximo año, por lo que en breve se dará a conocer el paquete de obras 2021, así lo dio a conocer el tesorero municipal, Rodrigo Portillo Díaz.

Aunque se ha tenido una reducción del 20 por ciento de participaciones federales este año, no fue tanto el impacto, porque existía un Fondo de Estabilización, que significó que lo que no llegó un mes, el siguiente se contaba con ese recurso, pero para el siguiente año no se tiene planeado un fondo igual, por lo tanto, serán números más reales.

Portillo Díaz, añadió que en los ramos federales no se prevé una disminución muy importante, sin embargo, ya sumándolo todo, sí será mucho menor el recurso disponible si se comparan con 2019, que fue un año muy bueno para la administración, pues se recibieron 3 mil 400 millones que fueron presupuestados y llegaron.

"Este 2020, teníamos presupuestado 3 mil 300 millones, de los que a lo mucho, llegarán 3 mil; la afectación en la participación federal representa alrededor de 30 millones mensuales menos", expuso.