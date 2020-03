Si la ciudadanía no entiende..., medidas drásticas: arzobispo

Todavía es tiempo de no perder el regalo de la vida y atender el aislamiento social, recomendado por las autoridades de salud frente al COVID-19, pero si la ciudadanía no entiende, a veces se puede requerir de medidas drásticas, sobre todo, para tener un estado con trabajo y salud, demandó Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

"Todavía nos falta esa...hay que despertar mucho esa conciencia de diferentes maneras (...) como decía el señor Szymanski, siempre hay borregas desorejadas que no escuchan, que no entienden; que no alcanzan y se atreven a atentar contra la vida y, ya después va a ser tarde", lamentó.

De acuerdo con el líder de la grey católica local, deben mantenerse los esfuerzos por lograr que la población entre en raciocinio, y si no requiere salir de su hogar, no lo haga, a fin de evitar la propagación del virus.

El prelado potosino recalcó que, si bien deben reforzarse las medidas de distanciamiento entre la población, también debe tomarse en cuenta a los ciudadanos en condición de pobreza "y tenemos que llegar a ellos", asumió.

Después de presidir la misa dominical de mediodía –transmitida por Facebook- en la Catedral Metropolitana, a puerta cerrada por la citada contingencia, evaluó que, si se aplicaran toques de queda en la ciudad, la medida no será del gusto de "muchos", siendo en la zona periférica donde haya más dificultad para comprender el problema sanitario.

"De nuestra parte como iglesia estamos trabajando, ya en esto, a través de Cáritas. Hemos mandado un comunicado a los señores curas, para que, organizándose con su gente, se vaya detectando, a través de los domicilios donde haya ancianos en situación vulnerable", concluyó Cabrero Romero.