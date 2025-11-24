"Si los visitan, es fraude": Gallardo ordena barrida en Gobernación

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció una reestructura completa en la Dirección de Gobernación, que incluye la salida del titular y de todo el personal operativo. El mandatario dijo que la dependencia arrastra prácticas de décadas que ya no pueden continuar.

"Prácticamente va a salir todo el personal completo... ya es mucho vicio el que existe regularmente", señaló.

Agregó que en la Dirección de Gobernación hay trabajadores que ingresaron desde administraciones de Fernando Silva, Marcelo de los Santos y Toranzo.

Gallardo también suspendió todas las inspecciones mientras entra en operación un nuevo formato de pago electrónico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si algún inspector los visita de aquí a enero, va a ser un fraude, porque no va a haber inspectores en la calle", afirmó. Indicó que los pagos serán exclusivamente digitales y que el personal con faltas será dado de baja, mientras que otros serán reubicados.

Como parte de los cambios, adelantó que el nuevo equipo estará integrado principalmente por mujeres.



"Vamos a tratar que sean puras mujeres el nuevo personal de Gobernación... incluido el titular", dijo.

El gobernador advirtió a los comercios que denuncien cualquier intento de cobro o revisión irregular.

"Si a un comerciante le cae un inspector de Gobernación del Gobierno del Estado, denúncielo, porque es un fraude", enfatizó.

LEA TAMBIÉN Gallardo busca cerrar filas con Morena en el Congreso El gobernador se reunió con parte de la bancada morenista para unificar criterios y asegurar el respaldo a próximas reformas

Gallardo no descartó ajustes en otras áreas y adelantó que la revisión interna se extenderá a dependencias donde se acumularon señalamientos. "Este es el cambio que arranca hoy, pero muy seguramente habrá otros", afirmó.

Te puede interesar: