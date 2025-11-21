Gallardo busca cerrar filas con Morena en el Congreso

Para "unificar criterios", el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión con integrantes de la bancada morenista del Congreso del Estado y con la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

El encuentro, realizado durante varias horas en Palacio de Gobierno, se llevó a cabo sin la presencia de las diputadas morenistas Jessica Gabriela López Torres y Nancy Jeanine García Martínez, quienes recientemente han emitido votos distintos al resto del grupo parlamentario.

Gallardo adelantó que en los próximos días se enviarán diversas reformas constitucionales y de leyes secundarias al Congreso, con el objetivo de armonizar la normativa estatal. Agregó que se busca que las iniciativas del Ejecutivo cuenten con el respaldo completo de Morena.

En entrevista, el mandatario defendió que la coalición legislativa debe votar en unidad, pues —dijo— los planteamientos impulsados no buscan generar divisiones entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sino beneficiar a la ciudadanía. Aseguró que prevalecerá la "unidad y cordialidad política" entre ambas fuerzas durante la presente legislatura.

Asimismo, destacó la necesidad de mantener sinergia con el gobierno federal y sus delegaciones, a las que calificó como "muy importantes" para el estado.

La reunión ocurre tras la controversia generada por la iniciativa del diputado morenista Carlos Artemio Arreola Mallol, que proponía autorizar una deuda conjunta por 13 mil 404.6 millones de pesos para el estado y los 59 ayuntamientos, propuesta que provocó inconformidad al interior de Morena.