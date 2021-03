Sí monitorea INE perfiles en Facebook de candidatos

Todas las cuentas de actores políticos en Facebook, generan reportes que permiten determinar si hay dinero o no invertido, y de existir, conocer los montos. "No es ilegal gastar dinero en redes sociales, lo que es ilegal, es no reportárselo a la autoridad electoral", señaló Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunado a ello, informó que, como parte del proceso de fiscalización en las campañas electorales, el INE trasciende el secreto bancario, fiduciario y fiscal, a través de información facilitada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e instancias financieras.