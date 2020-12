Sí, por San Luis es, "coalición diabólica"

Bajo un modelo policial basado en funciones coordinadas y la creación de una guardia civil potosina, Leonel Serrato Sánchez, aspirante a la candidatura al Gobierno del Estado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expuso un plan de trabajo para tal postulación.

Acusó que el acuerdo "Sí Por San Luis Potosí, conformada por los partidos PRI, PAN, PRD y PCP, es una "coalición diabólica" que simboliza el temor hacia el movimiento morenista en San Luis Potosí.

En conferencia de prensa, explicó que en su gobierno se suprimirán las policías municipales, pero no desaparecerán. De los oficiales estatales saldrán los elementos que cumplan los requisitos para adherirse a la nueva corporación.

Serrato Sánchez aseguró que no ejecutará una ´cacería de brujas´ en contra de los opositores, pero será letal con quien haya sustraído de forma ilícita recursos estatales. "El proyecto no es de un hombre o una mujer, es echar por fin a estos conservadores e instaurar un gobierno que esta generación lo vea fin de la 4T", dijo.

"En todos mis años de ejercicio profesional, me achacan que Horacio (Sánchez Unzueta) me regaló la notaría, pero un notario no es por un nombramiento. Yo tengo más de 10 mil escrituras y ni una sola ha sido declarada nula en la historia de mi ejercicio", sostuvo.