Si quieren coalición tendrán que aceptar lo que Morena plantea: López Torres

La diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, advirtió que su partido no está en tiempos de candidaturas y que quien no respete esa línea podría competir fuera de la coalición.

Su postura se dio luego de que el senador del PVEM, Manuel Velasco, destapara a la senadora Ruth González como perfil rumbo a la gubernatura, en un contexto marcado además por el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo político.

López Torres calificó como "precipitado" el anuncio del Partido Verde y recordó que hace apenas unas semanas las dirigencias habían firmado un acuerdo de unidad.

Aun así, admitió que en política cada partido sigue su propia estrategia, aunque señaló que Morena ha pedido a sus cuadros enfocarse en su encargo público y no en aspiraciones personales anticipadas.

"Morena pondrá al frente el no nepotismo del 27 y después de esto no hay mucho que discutir; no es un tema de debate, sino de cumplimiento. Quienes quieran formar parte de la coalición tendrán que aceptar esto que Morena plantea y quien no quiera hacerlo, está en su derecho de tal vez ir solo", advirtió.

La diputada retomó el planteamiento de la presidenta de la República al señalar que permitir que familiares de quienes hoy detentan el poder busquen sucederlos genera una ventaja indebida al contar con la estructura del Estado. "Quien compita así no va a permitir una elección tal vez muy democrática", dijo.

Finalmente, rechazó que Morena pueda verse debilitado ante la opinión pública porque otros partidos ya estén posicionando nombres. Argumentó que el partido se fortalece con trabajo territorial y ejercicio de gobierno, no con anuncios anticipados. "Morena no se fortalece con dichos ni adelantando los tiempos, sino con trabajo a pie de territorio a comparación de otros partidos", concluyó.