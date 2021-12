"Si te extralimitas hay consecuencias"

Para el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, el Congreso del Estado envió una señal clara con la inhabilitación de Xavier Nava Palacios: "Quienes gobernamos debemos ser cuidadosos, pues existen límites que son las leyes. Si te extralimitas, puede haber consecuencias", dijo.

Consideró que el fallo legislativo en contra de su antecesor "es un tema que no me implica; mi administración no tuvo algo qué ver en ello. Es un tema completamente del Congreso. Yo simplemente lo tomo como una señal de que hay que respetar las leyes, de que hay que ser cuidadosos, en especial, con la justicia federal. No podemos arriesgarnos con ella. No es un juego".

Apuntó que, en su determinación, el Congreso votó por unanimidad, "por lo que ahí no hay margen de interpretación".

De la inhabilitación del regidor Alfredo Lujambio Cataño, el Alcalde opinó que el edil morenista "ha sido muy institucional con nosotros, pero sin duda habrá que darle curso a la notificación del Congreso. Más que hablar de él, yo apelo a que continuemos con la vida institucional del Ayuntamiento, en la que casi todos los acuerdos se han votado por unanimidad, y en la que espero seguir construyendo una buena interacción de todas las fuerzas políticas del Cabildo, sea con el regidor Lujambio Cataño o sin él.

Por Ley, el Cabildo deberá llamar de manera inmediata a la persona suplente del regidor inhabilitado.

Se le preguntó si la decisión del Congreso respecto a Xavier Nava Palacios le quitaba a un personaje incómodo del camino y del escenario político local, a lo que respondió que, en realidad, el ex alcalde nunca ha sido factor de decisión estratégica alguna de su gobierno.