"Sí vi que ya están juntando al gato, al perro y hasta al perico", dice Gabino sobre posibles alianzas

"Sí vi que ya están juntando al gato, al perro y hasta al perico, pero esas alianzas anunciadas no son un hecho, ya que cuando se definan los nombre de los candidatos o candidatas, a muchos no les va a gustar y buscarán aliarse en otros sentidos. Todavía falta para que haya algo definitivo. Esto no se acaba hasta que se acaba", declaró en funcionario morenista.

Insistió en el tema de que los aspirantes a alguna candidatura, en el especial los alcaldes que buscan la gubernatura, se deben separar cuanto antes del cargo para evitar caer en sospechas de que están usando el erario para promover su imagen ante el electorado.

"Es una recomendación que nos hizo el presidente Lopez Obrador y que yo repliqué aquí en San Luis Potosí. Si no la quieren seguir, allá ellos. La gente juzgará. Es un asuntos de congruencia", sentenció.

Finalmente, del tema de la legisladora morenista Alejandra Mendoza Camacho, quien tuvo un altercado con guardias de la clínica del IMSS de la calle Cuauhtémoc, el sábado por la noche, Gabino Morales consideró que el personal de los hospitales tiene la obligación de dar servicio "a toda la ciudadanía y ser sensible ante los casos de necesidad", pero se expresó en desacuerdo de que existan tratos preferenciales por "influyentismo" de funcionarios públicos: "A todos se nos debe de dar un buen trato, seamos diputados o no, debe haber sensibilidad de parte del personal hospitalario".





