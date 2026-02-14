Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento
Intervienen más de 16 mil metros cuadrados en colonias
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que en las últimas dos semanas fueron rehabilitadas siete calles en distintos sectores de la capital, con una intervención superior a 16 mil metros cuadrados de pavimento.
Las vialidades entregadas se ubican en colonias como Tecnológico, General I. Martínez, Imperio Azteca y Burócratas del Estado, así como en la delegación La Pila y comunidades como Peñasco y San Vicente Mártir.
De acuerdo con el comunicado difundido por la ciudad, a nombre del alcalde Enrique Galindo Ceballos, señalaron que los trabajos incluyeron renovación de redes de agua y drenaje, banquetas, guarniciones y señalética, dentro del programa Vialidades Potosinas 2.0.
La administración municipal sostuvo que las obras forman parte de la estrategia de mejoramiento vial en zonas urbanas y rurales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Habría riesgos geológicos en desnivel de Saucito: UASLP
Según estudios, hay evidencia de la traza de una falla secundaria asociada a la "falla del Aeropuerto"
no te pierdas estas noticias
Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento
Redacción
Intervienen más de 16 mil metros cuadrados en colonias
Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP
Redacción
La institución pública y gratuita anticipa más de mil 300 estudiantes adicionales por turno.
Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión
Redacción
Continuarán instalados el domingo en horario de 9:00 a 17:00 horas