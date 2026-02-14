logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ahora, "destape" en Morena: Emilio Rosas quiere la capital

Pidió el aval de la dirigencia estatal para concentrarse desde ahora en el trabajo político territorial

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 14, 2026 02:25 p.m.
A
Emilio Rosas Montiel / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Emilio Rosas Montiel / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, se "destapó" para competir por la alcaldía de San Luis Potosí en 2027 y pidió el aval de la dirigencia estatal para concentrarse desde ahora en el trabajo político territorial en la capital.

Durante un mensaje ante militantes y la presencia de funcionarios federales, el legislador afirmó que "es momento de tomar definiciones políticas, sin miedos, sin titubeos, abiertamente, sin medias tintas", y reveló que acudió ante la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez, para ponerse a su disposición y solicitar autorización para contender en dicho cargo. 

Rosas Montiel planteó recorrer "las 755 colonias de la capital, todos los barrios, todos los ejidos, todas las escuelas, los parques y los mercados", además de visitar casa por casa para difundir el mensaje del movimiento. Sostuvo que su objetivo es "dignificar la política en la capital" y aseguró que el éxito electoral dependerá de que Morena gobierne el municipio.

"En nuestras manos están las posibilidades de triunfo en todas las contiendas electorales en la capital de San Luis Potosí", afirmó, al señalar que la unidad interna es la "condición mínima para competir" y pedir que dentro del partido se vean como "verdaderos aliados" y "nunca rivales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Destape causa revuelo aquí... y en la CDMX

Claudia Sheinbaum recuerda su no al nepotismo; Gallardo matiza y también hace destapes

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ahora, destape en Morena: Emilio Rosas quiere la capital
Ahora, destape en Morena: Emilio Rosas quiere la capital

Ahora, "destape" en Morena: Emilio Rosas quiere la capital

SLP

Ana Paula Vázquez

Pidió el aval de la dirigencia estatal para concentrarse desde ahora en el trabajo político territorial

Líder de CROM defiende gradualidad para jornada de 40 horas
Líder de CROM defiende gradualidad para jornada de 40 horas

Líder de CROM defiende gradualidad para jornada de 40 horas

SLP

Ana Paula Vázquez

Reforma laboral afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas, señaló

Mineros de SLP se movilizan por Concordia; denuncian indefensión (video)
Mineros de SLP se movilizan por Concordia; denuncian indefensión (video)

Mineros de SLP se movilizan por Concordia; denuncian indefensión (video)

SLP

Rubén Pacheco

Piden justicia para compañeros asesinados y acelerar la búsqueda de otros cinco desaparecidos

Al alza, casos en materia familiar y penal en la Huasteca: STJE
Al alza, casos en materia familiar y penal en la Huasteca: STJE

Al alza, casos en materia familiar y penal en la Huasteca: STJE

SLP

Ana Paula Vázquez

Zarazúa Martínez destacó la necesidad de una Ciudad Judicial en Ciudad Valles