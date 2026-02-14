Ahora, "destape" en Morena: Emilio Rosas quiere la capital

El diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, se "destapó" para competir por la alcaldía de San Luis Potosí en 2027 y pidió el aval de la dirigencia estatal para concentrarse desde ahora en el trabajo político territorial en la capital.

Durante un mensaje ante militantes y la presencia de funcionarios federales, el legislador afirmó que "es momento de tomar definiciones políticas, sin miedos, sin titubeos, abiertamente, sin medias tintas", y reveló que acudió ante la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez, para ponerse a su disposición y solicitar autorización para contender en dicho cargo.

Rosas Montiel planteó recorrer "las 755 colonias de la capital, todos los barrios, todos los ejidos, todas las escuelas, los parques y los mercados", además de visitar casa por casa para difundir el mensaje del movimiento. Sostuvo que su objetivo es "dignificar la política en la capital" y aseguró que el éxito electoral dependerá de que Morena gobierne el municipio.

"En nuestras manos están las posibilidades de triunfo en todas las contiendas electorales en la capital de San Luis Potosí", afirmó, al señalar que la unidad interna es la "condición mínima para competir" y pedir que dentro del partido se vean como "verdaderos aliados" y "nunca rivales".

