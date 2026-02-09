logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Sifide reporta colocación de 45 mdp en créditos durante enero en SLP

El organismo estatal reportó la dispersión de financiamientos en programas productivos.

Por Redacción

Febrero 09, 2026 07:24 p.m.
A
Sifide difundió cifras de enero.

Sifide difundió cifras de enero.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) informó, mediante un comunicado, que durante enero de 2026 colocó más de 45 millones de pesos en distintos programas de financiamiento en San Luis Potosí.

Según la información oficial, los recursos se canalizaron a esquemas de economía familiar, microproyectos, formación profesional y apoyos a sectores como el transporte. El programa Impulso a la Economía Familiar registró una dispersión de 19.2 millones de pesos, mientras que el Fondo San Luis reportó 12.9 millones de pesos en el mismo periodo.

Sifide entrega créditos a grupo comunitario en SLP

El financiamiento fue entregado al grupo Del Valle 2

El comunicado señala que los créditos fueron otorgados como parte de las acciones de financiamiento implementadas por el organismo estatal, en el contexto de la política económica del gobierno.

Sifide reporta créditos otorgados.

El monto reportado corresponde únicamente a la colocación registrada durante el primer mes del año.

