Sigue deuda con las personas con discapacidad: Fundación

A lo largo del 2025, las autoridades municipal capitalina y estatal han desatendido diversos aspectos en favor de las personas con discapacidad, valoró Catalina Torres Cuevas, secretaria local de la Fundación 'Gilberto Rincón Gallardo'.

Mediante un informe alternativo sobre la realidad de la situación de las personas con discapacidad, describió una serie de omisiones gubernamentales que derivaron en menos accesibilidad para este sector de la población.

Afirmó, como ejemplo, que no se ha logrado liberar banquetas invadidas por comerciantes y vehículos que obligan a las personas a transitar en medio del arroyo vehicular; y adecuar rutas de transporte gratuito y adaptado que eviten el aislamiento forzado en las comunidades.

Denunció que no se acortó el tiempo de espera ni el costo de prótesis y aparatos funcionales; no se ha obligado a las empresas a cumplir la cuota del 2% de inclusión laboral; y tampoco se equipó ni amplió las UBR con material, climatización y personal suficiente.

Aunado a ello, no se simplificó la burocracia para obtener el certificado de discapacidad o las placas vehiculares especiales; y mucho menos se instalaron intérpretes de lengua de señas mexicana en clínicas y escuelas.

"Está claro que al Gobierno Estatal de San Luis Potosí no le interesan las personas con discapacidad ni el cumplimiento de los derechos humanos de los instrumentos internacionales", remató.