Sigue en vivo la Procesión del Silencio 2026

Cada viernes Santo, el Centro Histórico de la capital potosina se transforma en un escenario de tradición. La Procesión del Silencio no solo es una manifestación religiosa: es también uno de los eventos con mayor convocatoria en la ciudad.

En 2026, la celebración -en su edición número 73- se llevará a cabo el viernes 3 de abril. Inició en 1954, y con el paso del tiempo, esta procesión se consolidó como la más importante de México.

Cada año participan más de 2 mil personas, organizadas en alrededor de 30 a 32 cofradías que representan distintos pasajes de la Pasión de Cristo o advocaciones religiosas. Para quienes forman parte, no se trata solo de un recorrido: es un acto de fe, duelo y reflexión. El silencio, que da nombre a la procesión, simboliza respeto y luto, en honor a la muerte de Cristo, mientras que la Virgen de la Soledad ocupa un lugar central en la representación.

El recorrido inicia en el Templo del Carmen, alrededor de las 8 de la noche, y se extiende por más de tres kilómetros a través de la ciudad. A su paso, cruza puntos emblemáticos como el Museo Nacional de la Máscara, la Plaza de Armas y la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, además de diversas calles del primer cuadro. Durante cerca de cuatro horas, el silencio domina el ambiente, interrumpido únicamente por el sonido de tambores y cornetas. De igual manera, el negro, morado y blanco predominan en túnicas y vestimentas, colores que remiten al luto, la penitencia y la esperanza.

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Más allá de su dimensión religiosa, la Procesión del Silencio se ha consolidado como un símbolo de identidad potosina. Para esta edición, autoridades municipales estiman la llegada de entre 120 mil y 150 mil visitantes, una cifra que mantiene la tendencia de los últimos años, en los que la asistencia ha superado consistentemente ese rango. Esto, sin considerar quienes sintonizan la transmisión en línea, pues por tercera ocasión consecutiva, te invitamos a seguir la Procesión del Silencio transmitida por PULSO a través de sus plataformas de YouTube y Facebook.

Así, entre fe, tradición y multitud, la ciudad vuelve a guardar silencio para recordar una de sus expresiones culturales más profundas.