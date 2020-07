Silva Nieto dice ya no conocer ni al dirigente del PRI

Fernando Silva Nieto, exgobernador de San Luis Potosí, dice no estar interesado en la política, ni tampoco en entrar al tema de las críticas a la actual administración carrerista, por mantener en su cargo a la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, quién ha sido señalada por malversación de recursos públicos.

Afirmó que desde que dejó el cargo de mandatario estatal, no ha regresado a ninguna actividad del PRI. "No se cómo anden, estoy tan retirado de la política y tan desinformado que no sé cómo se encuentran los partidos políticos".

Dijo desconocer quién es Mónica Liliana Rangel Martínez, "yo solo conozco al Sr. Gobernador como un hombre muy trabajador e impecable".

Aseguró no sentirse desencantado de la política, "no estoy para la política, y no creo que me realicen ninguna invitación a participar". "Estoy retirado, es más no se ni quién es el presidente del PRI, yo estoy más en la Ciudad de México que aquí".