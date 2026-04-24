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Simulacro en empresa de vidrio moviliza a 300 trabajadores en la Zona Industrial

Evalúan tiempos de respuesta y protocolos de emergencia

Por Redacción

Abril 24, 2026 12:29 p.m.
A
Simulacro en empresa de vidrio

Simulacro en empresa de vidrio

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que realizó un simulacro de evacuación en la empresa FEVISA, dedicada a envases de vidrio, como parte de sus acciones de prevención en el sector industrial.

De acuerdo con el organismo, el ejercicio se desarrolló bajo la hipótesis de un incendio en el cuarto de compresores provocado por una falla eléctrica, con una persona lesionada como escenario de riesgo.

En total, fueron evacuadas 300 personas, quienes —según la CEPC— respondieron dentro de los tiempos establecidos conforme al programa interno de protección civil de la empresa.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, indicó que tras el simulacro se emitieron recomendaciones para reforzar los protocolos de seguridad, los planes de emergencia y las acciones preventivas al interior de la industria.

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La CEPC señaló que este tipo de ejercicios forman parte de un calendario de actividades enfocado en fortalecer la cultura de prevención y el cumplimiento de la normatividad en empresas del estado.

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