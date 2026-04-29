Sin clases el 4 de mayo: ajustan calendario en SLP
La medida fue instruida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y afecta a toda la entidad.
La comunidad educativa de San Luis Potosí tendrá un día adicional de descanso, luego de que el Gobierno del Estado anunció una modificación en el calendario escolar.
Gobierno de San Luis Potosí suspende clases el 4 de mayo
De acuerdo con el aviso oficial, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se otorgará como día inhábil el próximo lunes 4 de mayo, por lo que las actividades escolares se reanudarán el martes 5 de mayo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Llamado a la comunidad educativa para tomar previsiones
La medida aplica para instituciones educativas en la entidad, aunque no se detallaron mayores motivos para el ajuste en el calendario.
Este cambio se suma a las fechas oficiales del calendario escolar vigente, por lo que se espera que escuelas públicas y privadas ajusten sus actividades conforme a la indicación estatal.
no te pierdas estas noticias
Sin clases el 4 de mayo: ajustan calendario en SLP
Pulso Online
La medida fue instruida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y afecta a toda la entidad.
En SLP, homicidios son de tipo familiar o riñas por drogas y alcohol: JJH
Rubén Pacheco
"Uno que otro que está relacionado con grupos criminales", aseguró el titular de la SSPC
Corresponde a Fiscalía investigar presuntos delitos electorales: Ceepac
Ana Paula Vázquez
El órgano electoral únicamente atiende faltas administrativas, afirmó Paloma Blanco