Sin clases el 4 de mayo: ajustan calendario en SLP

La comunidad educativa de San Luis Potosí tendrá un día adicional de descanso, luego de que el Gobierno del Estado anunció una modificación en el calendario escolar.

Gobierno de San Luis Potosí suspende clases el 4 de mayo

De acuerdo con el aviso oficial, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se otorgará como día inhábil el próximo lunes 4 de mayo, por lo que las actividades escolares se reanudarán el martes 5 de mayo.

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Llamado a la comunidad educativa para tomar previsiones

La medida aplica para instituciones educativas en la entidad, aunque no se detallaron mayores motivos para el ajuste en el calendario.

Este cambio se suma a las fechas oficiales del calendario escolar vigente, por lo que se espera que escuelas públicas y privadas ajusten sus actividades conforme a la indicación estatal.