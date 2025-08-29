Sin confirmar, que cuerpo sea de madre buscadora: Fiscal (video)

Si bien este jueves se localizó el cadáver de una mujer en el municipio de Villa de Ramos, todavía no está identificado si se trata de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty, reportada como desaparecida desde el mes de junio, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que la policía municipal de dicho municipio fungió como primer respondiente, al informar del hallazgo del cuerpo de mujer en una localidad, cuya víctima presentaba cuatro impactos de arma de fuego.

"Se recibe el reporte a las 13 horas con cinco minutos de la policía municipal de Villa de Ramos aquí en el C5. La Fiscalía y la Policía de Investigación se trasladan", refirió.

En entrevista, expuso que luego se realizar el procesamiento y el levantamiento del cadáver, se trasladó al Servicio Médico Legal (Semele) donde se mantiene en resguardo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García Cázares refirió que después de realizar la necropsia, se identificaron tres lesiones por impacto de bala en la cabeza y una postmortem en el área de tórax, es decir, le dispararon después de fallecer.

#SLP | Sin confirmar, que cuerpo sea de madre buscadora: Fiscal

- El gobierno de Zacatecas asume que es de Aida Karina Juárez

Más información: ??https://t.co/LNrbNWxghK pic.twitter.com/lUqRYmUHTI — Pulso Online (@pulso_mx) August 29, 2025

Precisó que, si bien la Fiscalía General del Estado de Zacatecas se comunicó ayer por la tarde para solicitar colaboración interinstitucional en el asunto, hasta el momento todavía no lo oficializa.

Aclaró que, aunque la Fiscalía zacatecana da por hecho que el cuerpo corresponde a Aida Karina Juárez Jacobo, la FGE potosina todavía no lo puede corroborar porque no tiene fotografías o algún indicio para presumirlo.