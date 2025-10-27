Sin consenso en el Congreso para aumentar tarifas de agua: Nancy Jeanine García

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García, informó que hasta el momento no existe consenso dentro de la comisión legislativa para autorizar incrementos en las tarifas de los organismos operadores, por lo que cualquier ajuste se hará conforme a la ley y con base en el Índice Nacional de Precios al Productor.

La diputada de Morena explicó que, ante la falta de acuerdos, los ajustes a las cuotas y tarifas del agua se regirán por el criterio técnico que marca la legislación vigente, y será hasta el 5 de noviembre cuando los organismos operadores presenten formalmente sus iniciativas ante el Congreso del Estado.

"No podría decir si va a haber un aumento, no hubo más debate o consenso en la comisión, entonces nos estamos apegando a lo que la ley manifiesta y esperaremos al 5 de noviembre para conocer cómo vienen presentadas las propuestas", señaló.

García destacó la importancia de mantener el análisis en un terreno técnico y no político, al advertir que en ocasiones las decisiones sobre las tarifas se enfrentan al llamado ´costo político´, lo cual puede frenar acciones necesarias para garantizar la operación eficiente de los sistemas de agua.

"Tenemos que ser muy realistas, todos padecemos la falta de agua y la mala infraestructura, pero no debemos quedarnos solo en lo negativo, sino respaldar a los organismos para que trabajen de manera eficiente", sostuvo.

La legisladora subrayó que los sistemas operadores deberán presentar justificaciones detalladas en sus iniciativas, especialmente sobre el destino del gasto operativo y de inversión, pues en algunos casos se han detectado aumentos desproporcionados en nóminas o personal administrativo, lo que limita los recursos para mejorar el servicio.

"Hay organismos donde suben mucho las nóminas o tienen demasiado personal administrativo que quizá no es tan necesario; se debe priorizar lo operativo y la inversión", concluyó.

