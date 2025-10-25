Aprueban posible comparecencia de rector ante Congreso

Frente la intención de algunos legisladores para que el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra comparezca ante el Poder Legislativo, J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado, opinó que nadie debería de tener miedo o freno de comparecer con el propósito de generar información más clara.

De entrada, el funcionario estatal remarcó que tal pretensión debe tomarse de manera colegiada entre las y los 27 integrantes de la legislatura potosina.

Torres Sánchez consideró que dicho ejercicio de acudir ante las y los congresistas, se trata de entablar un diálogo abierto y fluido, a fin de aclarar dudas, deliberar temas y generar información

más clara.

“La verdad, es que yo no veo mayor tema más que, pues poder platicar. Todos lo hemos hecho. Nosotros hemos ido; recién fuimos a comparecer. La verdad que no pasa nada”, expresó.

Cuestionado sobre si el funcionario universitario podría esgrimir la autonomía para no acudir, dijo que no existe necesidad de alegar tal argumento, sin embargo, reconoció que “al final cada cabeza un mundo”.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos. Nosotros hemos reiterado que respetamos la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en este conflicto que ha pasado, lo que hemos hecho, es estar en contacto con el rector”, destacó.