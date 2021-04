Sin fundamentos, nueva impugnación: Nava

Al reunirse con la asociación "Despertar Ciudadano" y habitantes de la colonia "Felipe Ángeles", el aspirante a la Alcaldía capitalina por MORENA, Xavier Nava Palacios declaró: "No nos van a parar con esta nueva impugnación sin fundamentos, porque nuestro proyecto está avalado por la fuerza de las potosinas y potosinos, pero no nos vamos a dejar, por eso necesitamos seguir convenciendo de este movimiento social y debemos seguir de la mano. No dejemos que nos intimiden ni que les compren con dinero porque la dignidad no se compra".

Lamentó el olvido de muchas demandas sociales por parte de grupos políticos, "y aunque en nuestro caso sí se hemos dado resultados, aún hay mucho por hacer, pero sin robarle a la gente, sino sólo para atender las necesidades más apremiantes de la población potosina, no obstante, es importante no caer en mentiras ni en provocaciones".

Cuenten con nosotros, añadió, pero asimismo tenemos que apoyar a la Presidencia de la República para bajar más recursos tanto para obras como para programas de impacto social. Igualmente es importante seguir con el reforzamiento de la seguridad y de la infraestructura en materia de agua, drenaje y vialidades.

"Hoy tenemos mejores condiciones financieras y eso nos permitirá impulsar más programas, acciones y proyectos para modernizar la ciudad, además de planear propuestas que sí se pueden llevar a cabo y no son invenciones o mentiras. De ahí que también es fundamental dar más oportunidades a la niñez y la juventud de San Luis con más espacios recreativos e incluso, invirtiendo en el mejoramiento de planteles educativos".

Nava Palacios recibió un pliego petitorio e insistió en la ampliación de la cobertura de los apoyos sociales, así como de los programas de mejoramiento de vivienda, además de seguir con la modernización del alumbrado público incluso en arterias que no son competencia municipal, además de grandes proyectos de movilidad de la ciudad y la regularización de fraccionamientos.

Vecinas y vecinos de este sector e integrantes de "Despertar Ciudadano" concordaron en la importancia de preocuparse por quienes más lo necesitan como lo hace MORENA, mucho más allá de mera demagogia, entrega de dádivas o clientelismo político, "por eso tomamos la decisión de apoyar el proyecto de Xavier Nava, por lo que representa como ciudadano, por su herencia y por los resultados dados en la administración municipal, además por unirse a un movimiento en el que sí se toma en cuenta a la ciudadanía. De ahí que debemos estar muy atentos ante los obstáculos que se pondrán y no dejarnos manipular, porque juntos podremos garantizar la continuidad en San Luis".