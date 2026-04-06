Sin más denuncias contra educadora del IMSS: Fiscalía
Caso de presunta agresión a menor en guardería del IMSS continúa en investigación
No existen más denuncias en contra Leticia N, educadora de la guardería infantil No. 001 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detenida en días pasados por el delito de violación específica agravada en contra de una niña, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Pese a la persecución penal del estado, empleadas del complejo de cuidados se manifestaron la semana pasada e informaron que laboran bajo protesta, pues consideran como injusta la detención de su colega.
Frente a la defensa de las compañeras de la imputada, la fiscal general justificó que el juez de Control fue la instancia jurisdiccional que obsequió la orden de aprehensión, a partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
"Ya está detenida y fue la audiencia el fin de semana, y pues ahorita está en prisión preventiva", complementó García Cázares.
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Según la causa penal iniciada en la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la agresión habría ocurrido en agosto del 2025 luego que la madre detectó que su hija presentaba malestares en la zona genital.
Protestan por detención de educadora del IMSS
La guardería Número uno luce llena de carteles con consignas
De acuerdo con el testimonio de la infante, la empleada supuestamente le realizó tocamientos bruscos en contra de su voluntad, acciones que motivaron la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público.
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