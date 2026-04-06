logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATERNIDAD, FE E IDENTIDAD

Fotogalería

MATERNIDAD, FE E IDENTIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sin más denuncias contra educadora del IMSS: Fiscalía

Caso de presunta agresión a menor en guardería del IMSS continúa en investigación

Por Rubén Pacheco

Abril 06, 2026 12:28 p.m.
A
Sin más denuncias contra educadora del IMSS: Fiscalía

No existen más denuncias en contra Leticia N, educadora de la guardería infantil No. 001 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detenida en días pasados por el delito de violación específica agravada en contra de una niña, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pese a la persecución penal del estado, empleadas del complejo de cuidados se manifestaron la semana pasada e informaron que laboran bajo protesta, pues consideran como injusta la detención de su colega.

Frente a la defensa de las compañeras de la imputada, la fiscal general justificó que el juez de Control fue la instancia jurisdiccional que obsequió la orden de aprehensión, a partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. 

"Ya está detenida y fue la audiencia el fin de semana, y pues ahorita está en prisión preventiva", complementó García Cázares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según la causa penal iniciada en la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la agresión habría ocurrido en agosto del 2025 luego que la madre detectó que su hija presentaba malestares en la zona genital.

LEA TAMBIÉN

Protestan por detención de educadora del IMSS

La guardería Número uno luce llena de carteles con consignas

De acuerdo con el testimonio de la infante, la empleada supuestamente le realizó tocamientos bruscos en contra de su voluntad, acciones que motivaron la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin más denuncias contra educadora del IMSS: Fiscalía
Sin más denuncias contra educadora del IMSS: Fiscalía

Sin más denuncias contra educadora del IMSS: Fiscalía

SLP

Rubén Pacheco

Caso de presunta agresión a menor en guardería del IMSS continúa en investigación

FGE descarta que director de Matehuala esté ligado a electricistas desaparecidos
FGE descarta que director de Matehuala esté ligado a electricistas desaparecidos

FGE descarta que director de Matehuala esté ligado a electricistas desaparecidos

SLP

Redacción

FGE señala que el detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud

Buscan frenar uso de vapeadores en SLP con reforma
Buscan frenar uso de vapeadores en SLP con reforma

Buscan frenar uso de vapeadores en SLP con reforma

SLP

Pulso Online

Iniciativa busca prevenir consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes

UPSLP mantiene abierto proceso de ingreso en periodo vacacional
UPSLP mantiene abierto proceso de ingreso en periodo vacacional

UPSLP mantiene abierto proceso de ingreso en periodo vacacional

SLP

Redacción

Continúa recepción de documentos y orientación