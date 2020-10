Sin planes urbanos, pérdidas millonarias

Es millonario el costo por no tener programas territoriales vigentes, y se estima una pérdida de más de 30 millones de pesos diarios, aseguró el regidor presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano, Alfredo Lujambio Cataño.

Dijo que los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Centro de Población, contribuyen a que se regularice, ordene y dé mucha mayor certeza a los asentamientos poblacionales; pero además, resolverían el rezago de esta omisión incurriendo en una posible ilegalidad de la autoridad por más de 17 años, por no haber actualizado los planes para la ciudad.

Aseguró que es un mandato de ley que la autoridad cuente con programas vigentes "y pasadas administraciones no lo habían hecho".

Dijo que en caso de que no se lograra o que no se cumpliera el propósito que ordena la ley, se podría incluir en las responsabilidades a miembros del Cabildo y la Administración Municipal actual. El costo de no tener los programas vigentes, advirtió que representa una cifra multimillonaria para todo el sector de la construcción y de la vivienda en San Luis Potosí.

"Se estima en más de 30 millones de pesos diarios el costo de no tener nuevos programas, lo que impide que la economía continúe fortaleciéndose, más aún en este momento de pandemia y de crisis económica", expresó.