"Sindicato no ha presentado una sola propuesta": Monte de Piedad

El Nacional Monte de Piedad rechazó los señalamientos difundidos en torno al conflicto laboral que mantiene en huelga a la institución desde hace casi seis meses y aseguró que la falta de solución obedece a la "cerrazón" de la dirigencia sindical.

A través de una carta dirigida a la dirección editorial de este medio, la institución sostuvo que la versión presentada por el secretario de la Sección 3 del sindicato "desconoce el contenido y los alcances de la negociación".

El funcionario afirmó que, contrario a lo señalado, la institución ha presentado más de seis propuestas de solución, además de tres adicionales por parte de la autoridad laboral, todas rechazadas por la dirigencia sindical.

"La única postura irreductible ha sido la del Sindicato que no ha planteado una sola propuesta de solución", indicó.

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También negó que se hayan realizado contrataciones irregulares, al precisar que los procesos de ocupación de vacantes —denominados internamente "boletinaciones"— se llevaron a cabo únicamente con personal en activo y bajo evaluación transparente.

"Casi el 50% de los que lograron un ascenso es personal con más de 20 años de antigüedad", expuso.

Sobre el estatus legal del paro, señaló que en febrero un juez federal declaró inexistente la huelga al considerar que fue estallada en violación de los propios estatutos sindicales, por lo que ordenó reabrir sucursales y regresar a laborar sin pago de salarios caídos.

Sin embargo, explicó que el conflicto se mantiene debido a que el sindicato interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, lo que —según advirtió— prolongará la suspensión de actividades por varios meses más.

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En ese contexto, detalló que la propuesta más reciente de la institución incluye reponer el proceso de ascensos en el 50% de las plazas ya concursadas, otorgar un bono equivalente al 50% del salario tabular por los meses no trabajados y un incremento salarial del 5.3%.

"El Sindicato nuevamente rechazó la posibilidad de solución", afirmó.

Finalmente, el Monte de Piedad hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que intervengan mediante un arbitraje obligatorio que permita destrabar el conflicto.

"Con ello, solucionar el conflicto y poder regresar a trabajar y dar servicio a las cientos de miles de familias mexicanas", concluyó el vocero.