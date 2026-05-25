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SL Capital segundo mejor en eficiencia del gasto público

La SHCP resalta resultados del municipio en calidad del gasto público a nivel nacional

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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SL Capital segundo mejor en eficiencia del gasto público
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      El municipio de San Luis Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se ubicó en el segundo lugar nacional entre los municipios del país en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México, muy por encima de otras ciudades de zonas metropolitanas que hay en el territorio mexicano.

      El municipio de San Luis Potosí obtuvo la segunda posición en el país al lograr una calificación de 92.9, muy por encima de la media nacional que es de 34.3. Este diagnóstico es el principal instrumento de la SHCP, para medir las capacidades institucionales de los Ayuntamientos en la calidad del gasto para mejorar los resultados de la acción pública.

      Para contextualizar este importante avance, basta observar que San Luis Capital tuvo mayor calificación que ciudades de las principales zonas metropolitanas del país.

      La SHCP realiza anualmente por Ley, un Diagnóstico de la implantación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema Evaluación del Desempeño (PbRSED) en las entidades federativas y municipios.

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