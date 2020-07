SL de los estados donde no se obliga a usar cubrebocas

Mientras que en otros estados del país y en diversas capitales del mundo ya se aplican multas significativas a personas que se niegan a usar cubrebocas en sitios de concurrencia pública, debido al incremento de contagios de Covid-19, en San Luis Potosí no se han generado todavía iniciativas similares que lleguen a manos del Congreso del Estado para su análisis y votación.

En Quintana Roo, las multas a los "rebeldes" que se niegan a usar un barbijo o tapa bocas oscila entre los tres mil 400 y los cuatro mil pesos, según el municipio de que se trate.

En Tultepec, Estado de México, el Gobierno municipal da opciones: multa de cuatro mil 344 pesos o arresto por 36 horas a quien no use la medida de prevención.

En León, Guanajuato, se pretenden aplicar multas de hasta ocho mil 688 pesos a quienes se nieguen a taparse la boca en lugares públicos.

Finalmente, en Xalapa, Veracruz, sus ediles, más "conscientes" de las penurias económicas de la población, dejaron la multa correspondiente en solo mil 500 pesitos.

La medida sancionatoria se repite en las capitales de los países más afectados por la pandemia, como el caso de España, Italia, Brasil y Estados Unidos, entre otros.

En los municipios potosinos, mientras tanto, el uso de un cubre bocas sigue siendo opcional en espacios abiertos, aunque haya concurrencia de personas. Sin embargo, en muchos negocios y oficinas ya está aplicando la obligatoriedad, so pena de negar el servicio a quien no lo use.

En el Congreso estatal, todavía no llega la iniciativa de sancionar a quienes no colaboren a bajar las cifras de contagio que, cada día, van en aumento.