"SLP, de los estados más seguros", dice Torres Sánchez

"Ahí los números de las estadísticas que a nivel federal", señaló el secretario general de Gobierno

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 28, 2025 01:44 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que las corporaciones de seguridad mantienen acciones constantes en todo el estado para pacificarlo y proteger a las y los habitantes y visitantes, especialmente durante el fin de semana largo y las celebraciones del Xantolo en la Huasteca Potosina.

El secretario mencionó que estas declaraciones se dan en el contexto de la detención de dos presuntos criminales tras un enfrentamiento en la carretera Ciudad Valles–Tamuín. Los hombres intentaron evadir a elementos de la Policía de Investigación (PDI) y agredir a la Guardia Civil Estatal (GCE) antes de impactarse contra una patrulla de la corporación. Ambos quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

Torres Sánchez señaló que San Luis Potosí se mantiene como uno de los estados más seguros del país gracias a la coordinación del Gabinete de Seguridad del gobierno estatal, la intervención de cada área y la supervisión directa del gobernador. Asimismo, aseguró que las acciones de vigilancia y prevención continuarán para proteger a la ciudadanía y mantener la paz en todas las regiones del estado.

"Para mostrar están ahí los números de las estadísticas que a nivel federal que llevan a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros que existen en el país, y eso se debe justamente al Gabinete de Seguridad que encabeza el gobernador del estado", declara.

Durante dicho operativo, la GCE aseguró un arma larga tipo R-15, varias ponchallantas y una camioneta Ford Escape color azul marino con placas del estado de Texas, utilizadas por los detenidos. El secretario subrayó que estos resultados reflejan la eficacia de los protocolos de seguridad implementados en la región Huasteca.

