SLP enfrenta "mercados" de violencia digital contra mujeres

En San Luis Potosí, la violencia digital golpea principalmente a jóvenes y mujeres: el 87.3% de las víctimas tiene entre 19 y 35 años, alertó la activista Olimpia Coral Melo durante su primera visita al Congreso del Estado.

La defensora advirtió que incluso hay niñas de apenas seis años afectadas por pornografía infantil.

Municipios como Matehuala, Ciudad Valles y la capital concentran la mayor parte de los ataques, donde operan lo que ella denomina "mercados de explotación sexual digital", espacios donde se difunde y comercia material íntimo sin consentimiento.

Para enfrentar esta situación, la diputada Gabriela López Torres presentó una iniciativa para actualizar la Ley Olimpiay reformar el Código Penal. La propuesta busca tipificar no solo la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, sino también su grabación, almacenamiento, alteración, comercialización o manipulación, reconociéndolas como formas de extorsión, algo que la legislación actual no contempla.

Olimpia subrayó que la violencia digital es, ante todo, un problema de género: la mayoría de las víctimas son mujeres y el 89.3% de los agresores son hombres. Además, muchas agresiones provienen del extranjero, mientras las víctimas están en México. Esto incluye la producción no consentida de imágenes, el uso de inteligencia artificial para alterarlas y la presencia de cámaras ocultas, conductas que requieren atención legal urgente.

El impulso de la iniciativa ha sumado a activistas como Isabel Chavarría y Flor Sosa, quienes trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres. Olimpia Corral destacó que estos "mercados de explotación sexual digital" se mueven desde grupos de WhatsApp y Telegram hasta páginas web, afectando a mujeres mediante la distribución de imágenes y videos sexuales —reales o manipulados— sin autorización.