Con irregularidades en obra pública, 35 municipios: IFSE

Las irregularidades en la contratación y ejecución de obra pública por parte de los gobiernos municipales es uno de los rubros que más observaciones y sanciones ha generado por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), organismo que tan sólo el año pasado recuperó 15 millones de pesos en 35 municipios potosinos.

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular de dicho instituto, precisó que en la revisión anual que se hace a las cuentas públicas de los sujetos obligados, “son recurrentes los hallazgos de irregularidades en materia de obra pública que se convierten en observaciones financieras cuantiosas y, por ende, en las faltas graves de mayor consideración incluidas en los informes individuales que invariablemente generan acciones de seguimiento en los procesos de auditoría”.

Dijo que la obra pública es objeto de una fiscalización constante y principalmente las acciones de pavimentación y bacheo por la frecuencia de su ejecución a lo largo del ejercicio fiscal en turno.

Para la revisión de dichas obras en las que se ejerce dinero público, el IFSE cuenta con un Laboratorio de Obra para comprobar la calidad de los materiales utilizados y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

“Gracias a este laboratorio, podemos revisar que se hayan cumplido los estándares de calidad y así abonamos en la transparencia y rendición de cuentas, además de que combatimos actos con apariencia de delito”, expresó el auditor.

Los 15 millones de pesos recuperados en 35 municipios, fueron obtenidos de proveedores que no cumplieron con especificaciones técnicas precisas ni con las condiciones contratadas originalmente.