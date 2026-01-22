logo pulso
SLP firma acuerdo con Concanaco para promoción turística

Buscan fortalecer la promoción turística del estado a nivel nacional e internacional.

Por Redacción

Enero 22, 2026 05:17 p.m.
A
Firma de convenio turístico en FITUR

Firma de convenio turístico en FITUR

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmó un memorándum de entendimiento con la Concanaco Servytur México con el objetivo de fortalecer la promoción turística de la entidad y ampliar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

El acuerdo se formalizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 y contempla una estrategia conjunta para difundir los destinos del estado, incentivar la llegada de visitantes y generar derrama económica en los sectores turístico, comercial y de servicios.

En el acto participaron el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Steffano; la secretaria de Turismo estatal, Yolanda Josefina Cepeda Echeverría; y el presidente de la Canaco Servytur de la Huasteca Potosina, Gerardo Charur Bendeck.

De acuerdo con lo informado, el convenio busca aprovechar la red nacional de cámaras empresariales afiliadas a Concanaco, así como las ocho cámaras establecidas en San Luis Potosí, para ampliar los canales de difusión turística del estado y fortalecer la colaboración con el sector privado.

