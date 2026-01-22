SLP firma acuerdo con Concanaco para promoción turística
Buscan fortalecer la promoción turística del estado a nivel nacional e internacional.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmó un memorándum de entendimiento con la Concanaco Servytur México con el objetivo de fortalecer la promoción turística de la entidad y ampliar su presencia en mercados nacionales e internacionales.
El acuerdo se formalizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 y contempla una estrategia conjunta para difundir los destinos del estado, incentivar la llegada de visitantes y generar derrama económica en los sectores turístico, comercial y de servicios.
En el acto participaron el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Steffano; la secretaria de Turismo estatal, Yolanda Josefina Cepeda Echeverría; y el presidente de la Canaco Servytur de la Huasteca Potosina, Gerardo Charur Bendeck.
De acuerdo con lo informado, el convenio busca aprovechar la red nacional de cámaras empresariales afiliadas a Concanaco, así como las ocho cámaras establecidas en San Luis Potosí, para ampliar los canales de difusión turística del estado y fortalecer la colaboración con el sector privado.
