Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión

El Gobierno estatal inició la homologación tras las reformas federales.

Diciembre 12, 2025 07:05 p.m.
SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión

La Secretaría General de Gobierno inició los trabajos para armonizar la legislación estatal con las recientes reformas federales a la Ley General en materia de extorsión, con el objetivo de alinear el marco jurídico local a las nuevas disposiciones nacionales.

El titular de la dependencia, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que este proceso de homologación se realiza mientras la entidad registra una tendencia a la baja en el delito de extorsión, con una tasa de 3.62 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras al cierre de 2024.

De manera paralela, el funcionario señaló que se mantienen acciones preventivas y operativos coordinados en distintas regiones del estado, particularmente en la Huasteca, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, como parte de la estrategia de atención a este delito.

La actualización del marco legal busca que la normativa estatal sea congruente con la legislación federal vigente, y que las acciones jurídicas se acompañen de medidas operativas y de prevención en materia de seguridad pública.

SLP

Redacción

El Gobierno estatal inició la homologación tras las reformas federales.

