SLP monitorea a potosinos en Medio Oriente por conflicto armado

El Gobierno de San Luis Potosí informó que mantiene vigilancia ante el conflicto armado en países de Medio Oriente, con el fin de atender cualquier eventualidad que pudiera involucrar a personas originarias del estado que se encuentren en esa región.

La supervisión se realiza a través del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y representaciones diplomáticas mexicanas.

Según la Cancillería, hasta el momento no se reportan mexicanos afectados por los enfrentamientos. No obstante, se mantiene monitoreo constante ante posibles solicitudes de asistencia, especialmente ante el cierre de espacios aéreos en algunos países cercanos al conflicto.

El gobierno estatal no detalló cuántos potosinos se encuentran actualmente en la zona, pero aseguró que se mantiene atento ante cualquier requerimiento de apoyo consular.

Suman 121 mexicanos evacuados

Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que van 121 personas mexicanas evacuadas por vía terrestre.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que las embajadas mexicanas siguen en operación pero en estado de alerta.

Las y los connacionales han salido desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

"Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas", dijo la Cancillería.

"Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas", agregó.

Reiteró que hasta el momento no hay personas afectadas en su integridad física e hizo un reconocimiento a la importante labor que realizan los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad: "Su profesionalismo y vocación de servicio han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan".