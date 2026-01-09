SLP se acerca a los 3 millones de habitantes

San Luis Potosí podría rebasar los tres millones de habitantes durante 2026, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), lo que plantea retos en planeación territorial, servicios y desarrollo social.

Las estimaciones indican que 62.2% de la población está en edad productiva, 26.2% corresponde a niñas, niños y adolescentes, y 13.6% a personas adultas mayores, un perfil demográfico que obliga a políticas públicas de largo plazo.

La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, señaló que estos cambios reflejan transformaciones estructurales que requieren planeación estratégica para garantizar servicios, empleo y crecimiento equilibrado.

Mayra Edith Velázquez Loera

