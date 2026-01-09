logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

SLP

SLP se acerca a los 3 millones de habitantes

Conapo proyecta alza demográfica

Por Redacción

Enero 09, 2026 06:18 p.m.
A
Retos en planeación y servicios

Retos en planeación y servicios

San Luis Potosí podría rebasar los tres millones de habitantes durante 2026, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), lo que plantea retos en planeación territorial, servicios y desarrollo social.

Las estimaciones indican que 62.2% de la población está en edad productiva26.2% corresponde a niñas, niños y adolescentes, y 13.6% a personas adultas mayores, un perfil demográfico que obliga a políticas públicas de largo plazo.

La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, señaló que estos cambios reflejan transformaciones estructurales que requieren planeación estratégica para garantizar servicios, empleo y crecimiento equilibrado.

Mayra Edith Velázquez Loera

Factor económico, principal para que jóvenes no tengan hijos: Conapo

Otro motivo es que no encuentran la pareja apropiada, explicó Gabriela Rodríguez

SLP

Redacción

Conapo proyecta alza demográfica

