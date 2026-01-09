SLP se acerca a los 3 millones de habitantes
Conapo proyecta alza demográfica
San Luis Potosí podría rebasar los tres millones de habitantes durante 2026, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), lo que plantea retos en planeación territorial, servicios y desarrollo social.
Las estimaciones indican que 62.2% de la población está en edad productiva, 26.2% corresponde a niñas, niños y adolescentes, y 13.6% a personas adultas mayores, un perfil demográfico que obliga a políticas públicas de largo plazo.
La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, señaló que estos cambios reflejan transformaciones estructurales que requieren planeación estratégica para garantizar servicios, empleo y crecimiento equilibrado.
Mayra Edith Velázquez Loera
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Factor económico, principal para que jóvenes no tengan hijos: Conapo
Otro motivo es que no encuentran la pareja apropiada, explicó Gabriela Rodríguez
no te pierdas estas noticias
Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo
Ana Paula Vázquez
No corresponde con el servicio que actualmente reciben los usuarios, dijo la diputada Jacquelinn Jáuregui
Evade Aranza Puente hablar sobre una futura candidatura
Ana Paula Vázquez
Señaló que su prioridad es cumplir con su función legislativa