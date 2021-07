SLP se deslinda de la demora para proteger Sierra de San Miguelito

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, señaló que no está en manos del Gobierno del Estado emitir la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito, mucho menos evitar que comuneros de San Juan de Guadalupe lleven a cabo asambleas para enajenar sus propiedades.

Expuso que es un tema que en todo caso tendrá que resolver la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México, pero hasta el momento no se tiene mayor comunicación sobre el tema, ni tampoco sobre cuándo se estaría emitiendo la declaratoria como tal, pese a que en la elaboración de su estudio sí se involucró directamente la autoridad estatal.

Puntualizó: "Sí conocemos que hay una intencionalidad tanto de legisladores locales como federales, así como organizaciones ambientalistas para estar atentos al tema y que se concrete la declaratoria, pero en el caso del ejecutivo estatal no tenemos mayor incidencia; está en el ámbito de la Semarnat".

Hernández Delgadillo apuntó, además, que si la comunidad de San Juan de Guadalupe decide llevar a cabo una asamblea ejidal para poder vender a inmobiliarios algunos de sus terrenos, están en uso de su legítimo derecho; en todo caso lo que puede hacer el gobierno estatal es enviar a agentes de la Policía Estatal de tal forma que se pueda evitar algún brote de violencia entre los propios involucrados.