SLP

SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

Copocyt confirma que SLP será sede del encuentro internacional de robótica, software y ciencias aplicadas

Por Redacción

Febrero 16, 2026 07:12 p.m.
A
SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

San Luis Potosí fue designado como sede del Infomatrix Iberoamericano, un encuentro internacional enfocado en ciencia, tecnología e innovación juvenil que se realizará los días 27 y 28 de febrero.

De acuerdo con la información difundida por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), es la primera ocasión en que el estado alberga este evento, considerado uno de los foros más relevantes en Iberoamérica para la presentación de proyectos desarrollados por niñas, niños y jóvenes.

El encuentro reunirá a participantes de distintos países de la región, quienes presentarán trabajos en áreas como robótica, desarrollo de software, ciencias aplicadas y divulgación científica, entre otras disciplinas.

Impacto para San Luis Potosí y su juventud

Además de la exhibición de proyectos, el evento contempla espacios de intercambio académico que permitirán a estudiantes potosinos interactuar con jóvenes de otras naciones y fortalecer su experiencia formativa.

Con esta designación, San Luis Potosí se integra al circuito de sedes internacionales del Infomatrix, ampliando la proyección del talento juvenil local en el ámbito científico y tecnológico.

Encuentro científico juvenil internacional.

SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez
SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

SLP

Redacción

Copocyt confirma que SLP será sede del encuentro internacional de robótica, software y ciencias aplicadas

