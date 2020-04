Sobrevivir a la pandemia y al desempleo

Nuestros paisanos, se sienten tristes y abandonados por el Gobierno de México, puesto que casi 9 millones de mexicanos se encuentran allá, ahora desempleados y sin medios de subsistencia", advirtió el fundador de la oficina de la Dirección de Enlace Internacional de Gobierno del Estado, Mauro Ruiz Saldierna.

Ellos mismos consideran que no deben regresar a México y mucho menos si son portadores de alguna enfermedad que pudieran contagiar a sus familias.

Ruiz Saldierna ha recibido testimonios de centenares de potosinos radicados en Chicago, hoy una ciudad agobiada por la parálisis económica, de calles solas y pocas cosas que hacer.

Explica que ahora, agobiados por la posibilidad de contagio de coronavirus en su variedad COVID-19, sobre todo los más jóvenes viven en la angustia de quedarse y ni siquiera pensar en algún intento de regresar a México bajo el riesgo de contagiar a sus familias.

SUERTE DE MILES

Según las cuentas del ex funcionario de migración, investigador y ex migrante de origen cardenense, San Luis Potosí tiene más de 60 mil potosinos radicados únicamente en la ciudad de Chicago en Illinois.

La mayoría de ellos llegaron de la capital potosina y de los municipios de Rioverde y Cerritos, en la Zona Media del estado.

Por lo que se refiere a los capitalinos que viven en Chicago, recuerda que la mayoría salieron cuando funcionó entre México y Estados Unidos el convenio del Programa Bracero, durante la Segunda Guerra Mundial y en la época de la posguerra.

Recordó que por ejemplo muchos de los que se fueron eran empleados de la fábrica conocida como La España Industrial, y tomar la decisión porque se les acabó el trabajo, luego del cierre de la empresa, migración que ocurrió entre 1950 y 1954.

En ese tiempo, también se fueron a Estados Unidos muchos trabajadores ferrocarrileros la mayoría de ellos eran habitantes de la colonia San Luis, del barrio de San Sebastián del barrio de Tlaxcala y otros barrios populares de la ciudad, muchos de ellos ahora abuelos de los jóvenes que se encuentran en edad productiva.

Explica que poco a poco fueron tejiendo redes de migrantes, y los gobiernos nos fueron apoyando y ellos a su vez se sumaron al apoyo a sus comunidades y lugares de origen.

Con el paso de los años, los migrantes se fueron llevando a sus familiares, todos hacia Chicago y otros localidades de Estados Unidos, y la tradición de migración continúa hasta que los descendientes se han llevado a los más jóvenes, principal población migrante que está viviendo la situación complicada por la crisis ocasionada por el fenómeno coronavirus COVID-19.

Además de los capitalinos, Ruiz Saldierna ubica a muchos pobladores de los municipios de Cerritos y Villa Juárez. Ellos se fueron a Chicago porque les daban trabajo en el ferrocarril.

TESTIMONIOS DE DESOLACIÓN

En los últimos días migrantes potosinos se han comunicado con Mauro Ruiz Saldierna para expresarle su dolor por la situación que se vive en Chicago.

Aunque consideran que será muy difícil sobrevivir a la pandemia y al desempleo, ya que ni la Cancillería mexicana ni los consulados han dicho nada acerca de los apoyos que se pudiesen dar por parte del Gobierno Mexicano, permanecen en Estados Unidos para no poner en riesgo a sus familias.

Ruiz Saldierna explica que los migrantes piensan que es en vano solicitarle ayuda, ya que el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador les quitó todos los programas de apoyo a migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, como el Programa 3x1 para Migrantes y acciones comunitarias en sus lugares de origen, el de Estancias Infantiles que es donde sus esposas llevaban a sus hijos, el Programa de Apoyo a Migrantes Emprendedores y el de Apoyo a Repatriados, por ejemplo.

Cancelados éstos, fueron transferidos esos recursos a los programas de asistencia social de la nueva Secretaria del Bienestar, como el de apoyo a los jóvenes que no estudian ni tienen una fuente de empleo fija, el de becas, el de Sembrando Vida y el de las nuevas universidades.

"Se tiene noticia de que unos 50 mil migrantes mexicanos del área de Chicago y sus alrededores, han solicitado ayuda económica de mil dólares al Condado de Cook, ya que no están pidiendo documentos, y solamente que comprueben que estaban trabajando, pero solo se les dará a 2 mil de ellos".

Explica que de acuerdo a los testimonios, muchos de ellos ante la necesidad de subsistir, han salido a buscar trabajos temporales a los condados cercanos a pesar de la pandemia, y algunos que corren con suerte son contratados como repartidores de alimentos preparados, en supermercados, limpiando hojas de los jardines y en labores de mensajería.

Comentó que a pesar de ello, la gran mayoría que aún no se tiene estimada, están preocupados por su bienestar y viven encerrados, ya que saben que por las condiciones actuales el número de fallecidos aumentará.

"Los migrantes mexicanos están muy resentidos con el gobierno actual, ya que saben que el paquete anunciado por Trump en apoyo a los trabajadores, considera una partida de más de 200 mil millones de dólares, para pago a trabajadores y a sus familias de 1 mil 200 dólares mensuales mientras subsista el desempleo.

"Ellos saben que por no contar con documentos no tienen derecho a esa ayuda. Sumado a esa situación económica, saben que no están dentro del Sistema de Salud de Estados Unidos, por lo que en caso de contagio, tendrían que ser atendidos con sus propios recursos o en los hospitales públicos".

Precisó que esta circunstancia la están viviendo cerca de 9 millones de nuestros paisanos, que en su gran mayoría han perdido sus empleos en cierre de empresas, fábricas, restaurantes, hoteles, jardinería y limpieza, por lo que también se espera una baja drástica en sus remesas lo que tendrá graves repercusiones tanto en la economía de sus familias, como en la economía de México, ya que por décadas han sido estas remesas factor de equilibrio social en México.

Todas estas circunstancias expresadas por los potosinos residentes en Estados Unidos y en particular en Chicago, lleva a recurrir a la solidaridad de los potosinos, "a que estos héroes que están regresando por las circunstancias sean tratados con respeto y la atención que merecen como cualquier ciudadano potosino, y se les brinden todos los servicios de salud que requieren a ellos y a sus familias".

Dijo que los migrantes potosinos, pues de allá hacen una franca solicitud a los habitantes de sus municipios de origen, para que a su regreso los vean con ese sentido de solidaridad que ellos esperan recibir, ya que es por todos conocido que sus remesas han mantenido y dado vida al comercio y negocios en los municipios donde son originarios, y llamaron a apoyar a los potosinos presidentes allá, hasta donde sea posible, tanto desde la perspectiva de los comerciantes de abarrotes como servicios.

"Podremos superar esta circunstancia, y que mejor que enfocar nuestros esfuerzos por quienes con su trabajo y esfuerzo han mantenido a sus familias y a México durante décadas con sus remesas, es hora de retribuirlos".