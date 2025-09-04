logo pulso
Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

SLP

Solicita Pensiones 5 mil 500 mdp para 2026

Estiman que por ingresos propios únicamente contarán con cerca de mil 700 millones de pesos, dijo Coronado Puente

Por Rubén Pacheco

Septiembre 04, 2025 03:24 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

Luis Arturo Coronado Puente, titular general de la Dirección Pensiones del Estado, informó que ya se envió a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y al Congreso del Estado la propuesta de egresos para el ejercicio fiscal 2026, cuyo monto será de alrededor de 5 mil 500 millones de pesos. 

Advirtió que existe una gran diferencia de los ingresos de la institución contra las obligaciones. “Traemos para el próximo año presupuestados los ingresos en alrededor de mil 600, mil 700 millones de pesos, cuando las obligaciones van a ser de 5 mil 500 millones de pesos”, explicó. 

El directivo estatal reportó que, de acuerdo con las proyecciones del cierre del 2025, la Dirección General todavía tendrá pendiente de cubrir un monto de alrededor de 2 mil millones de pesos.

“Recuerda que las aportaciones, pues se les retiene a los trabajadores, quincenalmente, entonces, de ahí se alimenta la Dirección de Pensiones del Estado, es en la retención de las obligaciones que se hacen quincenalmente”, comentó.

